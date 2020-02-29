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      В Винницком суде, где выбирают меру пресечения Жмеринским нападающим, распылили газ

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      В Винницком городском суде 29 февраля выбирают меры пресечения участникам столкновений в жмеринской мэрии. Так, речь идет о 22 нападающих, которые пытались штурмовать здание городского совета, когда там проходила сессия.

      Когда этим людям начали выбирать меры пресечения, под зданием суда собрались полсотни человек, среди них – представители "Национального корпуса" и "Национальной дружины". Поэтому охрану суда решили усилить. Об этом сообщает пресс-центр Службы судебной охраны.

      С чего все началось: В Жмеринке неизвестные в масках ворвались на сессию горсовета: много пострадавших и задержанных

      Впрочем, это не слишком помогло. В 10:20 утра радикально настроенные лица попытались пройти в зал судебных заседаний. Работники ССО помешали этому.

      В результате возникла потасовка, во время которой неизвестный распылили газ слезоточивого и раздражающего действия,
      – говорится в сообщении.

      Впрочем, правоохранителям удалось вытеснить из помещения этих неизвестных лиц. Сейчас судебные заседания продолжаются. Сотрудники ССО допускают в зал судебных заседаний только лиц, внесенных в соответствующие списки судебными распорядителями.

      Накануне всем участникам схватки объявили о подозрениях.

      На улице тоже дежурят правоохранители, чтобы помешать возможным провокациям.

      Кто и почему напал на городской совет Жмеринки:

      • Столкновения произошли днем ​​27 февраля, когда в мэрии проходило очередное заседание. Более двух десятков молодых людей попытались штурмовать городской совет, разбили окна и двери в помещение, бросали дымовые шашки, дрались с полицейскими.
      • В результате столкновений были ранены 10 правоохранителей, 4 из которых оказались на больничных койках.
      • По одной из версий, попытка этих людей ворваться в сессионный зал Жмеринского горсовета связана с рассмотрением депутатами вопроса о лишении полномочий исполняющего обязанности городского головы, секретаря горсовета Юрия Свитлака.
      • Дело в том, что один из депутатов 27 февраля предложил внести вопрос о прекращении его полномочий в повестку дня, однако за это проголосовали только 3 депутата, еще 25 высказались против. Сразу после этого в коридоре мэрии начались крики и шум.
      • Все нападавшие – представители общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальной дружины". Среди задержанных есть местные лидеры этих организаций.
      • Всем им 28 февраля объявили подозрения в хулиганстве. Им грозит до 7 лет за решеткой.

      Почему в Жмеринке секретарь горсовета исполняет обязанности мэра?Дело в том, что еще в мае 2018 года 26 из 35 депутатов проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы Жмеринки Анатолия Кушнира. По мнению большинства депутатов, мэр не выполнял предоставленных ему полномочий. Обязанности городского головы Жмеринки с тех пор исполняет секретарь горсовета Юрий Свитлак. Он – руководитель фракции БПП в горсовете, бывший "регионал" и фигурант уголовного дела, касающегося вымогательства и получения 250 тысяч гривен взятки.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Решение суда столкновения Полиция Винница
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