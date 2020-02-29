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      У Вінницькому суді, де обирають запобіжний захід жмеринським нападникам, розпилили газ

      -
      Ситуація під Вінницьким міськсудом / пресслужба ССО

      У Вінницькому міському суді 29 лютого обирають запобіжні заходи учасникам сутичок під Жмеринською мерію. Так, йдеться про 22 нападників, які намагалися штурмувати будівлю міської ради, коли там відбувалася сесія.

      Коли цим людям почали обирати запобіжні заходи, під будівлею суду зібралися пів сотні осіб, серед них – представники "Національного корпусу" і "Національної дружини". Через це охорону суду вирішили посилити. Про це інформує пресцентр Служби судової охорони.

      З чого все почалося: У Жмеринці невідомі в масках увірвалися на сесію міськради: багато постраждалих і затриманих

      Втім, це не надто допомогло. О 10:20 ранку радикально налаштовані особи спробували пройти до зали судових засідань. Працівники ССО стали на заваді цьому.

      У результаті виникла сутичка, під час якої невідома особа розпилила газ сльозогінної та дратівливої дії,
      – мовиться у повідомленні.

      Утім, правоохоронцям вдалося витіснити з приміщення цих невідомих осіб. Наразі судові засідання тривають. Співробітники ССО допускають до зал судових засідань лише осіб, що внесені до відповідних списків судовими розпорядниками.

      Напередодні всім учасникам сутички оголосили про підозри.

      На вулиці теж чергують правоохоронці, аби завадити можливим провокаціям.

      Хто і чому напав на міську раду Жмеринки:

      • Сутички сталися вдень 27 лютого, коли у мерії відбувалося чергове засідання. Понад два десятки молодиків спробували штурмувати міську раду, розбили вікна та двері у приміщення, кидали димові шашки, билися з поліцейськими.
      • В результаті сутичок були поранені 10 правоохоронців, 4 з яких опинилися на лікарняних ліжках.
      • За однією із версій, спроба цих людей увірватися до сесійної зали Жмеринської міськради пов’язана із розглядом депутатами питання про позбавлення повноважень виконувача обов’язків міського голови, секретаря міськради Юрія Світлака.
      • Річ у тім, що один із депутатів 27 лютого запропонував внести питання про припинення його повноважень у порядок денний, однак за це проголосували лише 3 депутатів, ще 25 висловилися проти. Відразу після цього у коридорі мерії почалися крики та шум.
      • Усі нападники – представники громадських об’єднань "Едельвейс" та "Національної дружини". Серед затриманих є місцеві лідери цих організацій.
      • Усім їм 28 лютого оголосили підозри у хуліганстві. Їм загрожує до 7 років за ґратами.

      Чому у Жмеринці секретар міськради виконує обов’язки мера?Річ у тім, що ще у травні 2018 року 26 із 35 депутатів проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Жмеринки Анатолія Кушніра. На думку більшості депутатів, мер не виконував наданих йому повноважень. Обов’язки міського голови Жмеринки з того часу виконує секретар міськради Юрій Світлак. Він – керівник фракції БПП у міськраді, колишній "регіонал" і фігурант кримінальної справи, що стосується вимагання та отримання 250 тисяч гривень хабаря.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Надзвичайні ситуації Рішення суду Сутички Поліція Вінниця Новини України
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