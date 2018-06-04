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В Волновахе в отделении полиции нашли повешенного мужчину

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Полиция в Волновахе
Полиция в Волновахе / volnovaha-police.dn.ua

В воскресенье, 3 июня, в Волновахе в отделение полиции для проведения следственных действий доставили 36-летнего мужчину. Впоследствии его нашли повешенным в туалете здания.

Об этом сообщили в пресс-службе правоохранителей.

Мужчину подозревали в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Его нашли повешенным в туалете административного здания полиции.

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Как отметили правоохранители, мужчину остановили пограничники при перевозке наркотических веществ в крупных размерах в тайнике автомобиля через КПВВ.

О смерти задержанного сообщили сотрудникам прокуратуры. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Теги: Новости Украины Жертвы Полиция Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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