У Волновасі у відділку поліції знайшли повішеного чоловіка

У неділю, 3 червня, у Волновасі до відділення поліції для проведення слідчих дій доставили 36-річного чоловіка. Згодом його знайшли повішаним у вбиральні будівлі.

Про це повідомили у прес-службі правоохоронців.

Чоловіка підозрювали у злочині, пов’язаному з незаконним обігом наркотиків. Його знайшли повішаним у вбиральні адміністративної будівлі поліції.

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Як зазначили правоохоронці, чоловіка зупинили прикордонники під час перевезення наркотичних речовин у великих розмірах у схованці авто через КПВВ.

Про смерть затриманого повідомили співробітників прокуратури. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.