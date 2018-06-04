У Волновасі у відділку поліції знайшли повішеного чоловіка
У неділю, 3 червня, у Волновасі до відділення поліції для проведення слідчих дій доставили 36-річного чоловіка. Згодом його знайшли повішаним у вбиральні будівлі.
Про це повідомили у прес-службі правоохоронців.
Чоловіка підозрювали у злочині, пов’язаному з незаконним обігом наркотиків. Його знайшли повішаним у вбиральні адміністративної будівлі поліції.
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Як зазначили правоохоронці, чоловіка зупинили прикордонники під час перевезення наркотичних речовин у великих розмірах у схованці авто через КПВВ.
Про смерть затриманого повідомили співробітників прокуратури. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
Джерело: 24 Канал
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