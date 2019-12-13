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      В Волынской области депутат развращал 15-летнюю девушку

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      В Волынские области депутат развращал несовершеннолетнюю / neoblogs.gr

      Прокуратура Волынской области вручила подозрение местному депутату в незаконном проникновении в жилище и совращении несовершеннолетней.

      Инцидент произошел в начале августа 2019 года, информирует прокуратура Волынской области.

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      Избранник общины проник в жилье соседа. На то время в доме не было взрослых, и преступник, применяя физическую силу, совершил развратные действия в отношении пятнадцатилетней девушки.

      Продолжается досудебное расследование. Депутату грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал
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