В Волынской области депутат развращал 15-летнюю девушку
Прокуратура Волынской области вручила подозрение местному депутату в незаконном проникновении в жилище и совращении несовершеннолетней.
Инцидент произошел в начале августа 2019 года, информирует прокуратура Волынской области.
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Избранник общины проник в жилье соседа. На то время в доме не было взрослых, и преступник, применяя физическую силу, совершил развратные действия в отношении пятнадцатилетней девушки.
Продолжается досудебное расследование. Депутату грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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