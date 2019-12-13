В Волынской области депутат развращал 15-летнюю девушку

Прокуратура Волынской области вручила подозрение местному депутату в незаконном проникновении в жилище и совращении несовершеннолетней.

Инцидент произошел в начале августа 2019 года, информирует прокуратура Волынской области.

Читайте также: Депутат Херсонского областного совета "выбивал" ненастоящие долги с подчиненных

Избранник общины проник в жилье соседа. На то время в доме не было взрослых, и преступник, применяя физическую силу, совершил развратные действия в отношении пятнадцатилетней девушки.

Продолжается досудебное расследование. Депутату грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.