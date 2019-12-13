У Волинській області депутат розбещував 15-річну дівчину

Прокуратура Волинської області вручила підозру місцевому депутату в незаконному проникненні у житло й розбещенні неповнолітньої.

Інцидент стався на початку серпня 2019 року, інформує прокуратура Волинської області.

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Обранець громади проник до житла сусіда. На той час в будинку не було дорослих, і злочинець, застосовуючи фізичну силу, вчинив розпусні дії щодо п’ятнадцятирічної дівчини.

Триває досудове розслідування. Депутату загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.