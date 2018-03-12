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В Восточной Гуте начались вооруженные противостояния между боевиками

259 Читати новину українською
В Восточной Гуте начались вооруженные противостояния между боевиками
В Восточной Гуте начались вооруженные противостояния между боевиками / Фото из открытых источников

Группировки боевиков в Восточной Гуте начали открытое противостояние после требований по разграничению "Фейлак Ар-Рахман" с террористической организацией "Джабхат ан-Нусра".

Об этом сообщает "Интерфакс-Россия".

Требования выдвинули чтобы обеспечить дальнейшие переговоры по выводу группировок из района.

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"После выдвижения Центром по примирению враждующих сторон требований о немедленном разграничении группировок с целью дальнейшего их вывода из района началось противостояние группировок. На улицах продолжаются открытые боевые действия между членами незаконных военных формирований. Мирные жители вынуждены искать себе укрытие, чтобы не стать случайными жертвами столкновений", – сообщил представитель центра Владимир Золотухин.

В Восточной Гуте в понедельник, 26 февраля, началась 14 гуманитарная пауза. Для выхода мирных жителей и боевиков работают два гуманитарных коридора – в населенных пунктах Мухайям Аль-Вафедин и Млеха. Накануне коридором воспользовались 52 жителя Мисраб, из них 26 – дети. Боевики продолжают блокировать выходы в коридор со стороны Восточной Гуты, не позволяя мирным жителям покинуть район.

Почему продолжается война в Сирии? Война в Сирии началась еще 6 лет назад. Более 300 тысяч человек уже погибли. Все началось с восстания против президента страны Башара Асада. На стороне сирийского диктатора выступила Россия. Оппозицию поддержали США и ряд европейских стран. Третьей стороной конфликта стала террористическая организация "Исламское государство". Война вызвала крупнейшую за последние годы волну беженцев.

Чому триває війна в Сирії? Війна в Сирії почалася ще 6 років тому. Більше 300 тисяч людей вже загинули. Все почалося з повстання проти президента країни Башара Асада. На боці сирійського диктатора виступила Росія. Опозицію підтримали США і низка європейських країн. Третьою стороною конфлікту стала терористична організація "Ісламська держава". Війна викликала найбільшу за останні роки хвилю біженців.
https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121

Чому триває війна в Сирії? Війна в Сирії почалася ще 6 років тому. Більше 300 тисяч людей вже загинули. Все почалося з повстання проти президента країни Башара Асада. На боці сирійського диктатора виступила Росія. Опозицію підтримали США і низка європейських країн. Третьою стороною конфлікту стала терористична організація "Ісламська держава". Війна викликала найбільшу за останні роки хвилю біженців.
https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121
Чому триває війна в Сирії? Війна в Сирії почалася ще 6 років тому. Більше 300 тисяч людей вже загинули. Все почалося з повстання проти президента країни Башара Асада. На боці сирійського диктатора виступила Росія. Опозицію підтримали США і низка європейських країн. Третьою стороною конфлікту стала терористична організація "Ісламська держава". Війна викликала найбільшу за останні роки хвилю біженців.
https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121
Чому триває війна в Сирії? Війна в Сирії почалася ще 6 років тому. Більше 300 тисяч людей вже загинули. Все почалося з повстання проти президента країни Башара Асада. На боці сирійського диктатора виступила Росія. Опозицію підтримали США і низка європейських країн. Третьою стороною конфлікту стала терористична організація "Ісламська держава". Війна викликала найбільшу за останні роки хвилю біженців.
https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121
Чому триває війна в Сирії? Війна в Сирії почалася ще 6 років тому. Більше 300 тисяч людей вже загинули. Все почалося з повстання проти президента країни Башара Асада. На боці сирійського диктатора виступила Росія. Опозицію підтримали США і низка європейських країн. Третьою стороною конфлікту стала терористична організація "Ісламська держава". Війна викликала найбільшу за останні роки хвилю біженців.
https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121
Чому триває війна в Сирії? Війна в Сирії почалася ще 6 років тому. Більше 300 тисяч людей вже загинули. Все почалося з повстання проти президента країни Башара Асада. На боці сирійського диктатора виступила Росія. Опозицію підтримали США і низка європейських країн. Третьою стороною конфлікту стала терористична організація "Ісламська держава". Війна викликала найбільшу за останні роки хвилю біженців.
https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121
Теги: Война в Сирии терроризм
Источник: 24 Канал
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