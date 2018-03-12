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У Східній Гуті розпочалися озброєні протистояння між бойовиками

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У Східній Гуті розпочалися озброєні протистояння між бойовиками
У Східній Гуті розпочалися озброєні протистояння між бойовиками / Фото з вільних джерел

Угрупування бойовиків у Східній Гуті почали відкрите протистояння після вимог щодо розмежування "Фейлак Ар-Рахман" із терористичною організацією "Джабхат ан-Нусра".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Росія".

Вимоги висунули аби забезпечити подальші перемови виводу угрупувань із району.

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"Після висунення Центром з примирення ворогуючих сторін вимог щодо негайного розмежування угрупувань з метою подальшого їх виводу із району розпочалося протистояння угрупувань. На вулицях тривають відкриті бойові дії між членами незаконних військових формувань. Мирні жителі вимушені шукати собі укриття, аби не стати випадковими жертвами сутичок", – повідомив представник центру Володимир Золотухін.

У Східній Гуті в понеділок, 26 лютого, розпочалася 14 гуманітарна пауза. Для виходу мирних жителів та бойовиків працюють два гуманітарні коридори – в населених пунктах Мухайям Аль-Вафедін та Млеха. Напередодні коридором скористалися 52 жителі Місраби, з них 26 – діти. Бойовики продовжують блокувати виходи до коридору зі сторони Східної Гути, не дозволяючи мирним жителям покинути район.

Чому триває війна в Сирії? Війна в Сирії почалася ще 6 років тому. Більше 300 тисяч людей вже загинули. Все почалося з повстання проти президента країни Башара Асада. На боці сирійського диктатора виступила Росія. Опозицію підтримали США і низка європейських країн. Третьою стороною конфлікту стала терористична організація "Ісламська держава". Війна викликала найбільшу за останні роки хвилю біженців.

Чому триває війна в Сирії? Війна в Сирії почалася ще 6 років тому. Більше 300 тисяч людей вже загинули. Все почалося з повстання проти президента країни Башара Асада. На боці сирійського диктатора виступила Росія. Опозицію підтримали США і низка європейських країн. Третьою стороною конфлікту стала терористична організація "Ісламська держава". Війна викликала найбільшу за останні роки хвилю біженців.
https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121
Чому триває війна в Сирії? Війна в Сирії почалася ще 6 років тому. Більше 300 тисяч людей вже загинули. Все почалося з повстання проти президента країни Башара Асада. На боці сирійського диктатора виступила Росія. Опозицію підтримали США і низка європейських країн. Третьою стороною конфлікту стала терористична організація "Ісламська держава". Війна викликала найбільшу за останні роки хвилю біженців.
https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121
Чому триває війна в Сирії? Війна в Сирії почалася ще 6 років тому. Більше 300 тисяч людей вже загинули. Все почалося з повстання проти президента країни Башара Асада. На боці сирійського диктатора виступила Росія. Опозицію підтримали США і низка європейських країн. Третьою стороною конфлікту стала терористична організація "Ісламська держава". Війна викликала найбільшу за останні роки хвилю біженців.
https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121
Чому триває війна в Сирії? Війна в Сирії почалася ще 6 років тому. Більше 300 тисяч людей вже загинули. Все почалося з повстання проти президента країни Башара Асада. На боці сирійського диктатора виступила Росія. Опозицію підтримали США і низка європейських країн. Третьою стороною конфлікту стала терористична організація "Ісламська держава". Війна викликала найбільшу за останні роки хвилю біженців.
https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121
Чому триває війна в Сирії? Війна в Сирії почалася ще 6 років тому. Більше 300 тисяч людей вже загинули. Все почалося з повстання проти президента країни Башара Асада. На боці сирійського диктатора виступила Росія. Опозицію підтримали США і низка європейських країн. Третьою стороною конфлікту стала терористична організація "Ісламська держава". Війна викликала найбільшу за останні роки хвилю біженців.
https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121
Чому триває війна в Сирії? Війна в Сирії почалася ще 6 років тому. Більше 300 тисяч людей вже загинули. Все почалося з повстання проти президента країни Башара Асада. На боці сирійського диктатора виступила Росія. Опозицію підтримали США і низка європейських країн. Третьою стороною конфлікту стала терористична організація "Ісламська держава". Війна викликала найбільшу за останні роки хвилю біженців.
https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121
Теги: Війна у Сирії Тероризм
Джерело: 24 Канал
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