В ВСУ дали характеристику Яне Дугарь – подозреваемой в убийстве Шеремета

В Вооруженных силах Украины хорошо отзываются о 26-летней военной медсестре Яне Дугарь, которую подозревают в убиестве журналиста Павла Шеремета. В армии женщина зарекомендовала себя положительно.

Соответствующее заявление о сержантке Дугарь опубликовало командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в фейсбуке.

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Яна Дугарь проходит военную службу в ДШВ с 22 мая 2018 года. За время прохождения военной службы зарекомендовал себя с положительной стороны,

– отметили в ВСУ.

Командование ДШВ уверяет, что будет способствовать правоохранителям в проведении следственных действий в отношении Дугарь по делу убийства Павла Шеремета.

Кто такая Яна Дугарь? Младший сержант, медицинская сестра одного из парашютно-десантных батальонов 25-й бригады. Награждена орденом "За мужество" III степени и рядом других отличий за военную службу.

По данным полиции, Яна Дугарь вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Вечером 12 декабря ее задержали.

Уже 13 декабря Печерский райсуд Киева избрал Дугарь меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

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К слову, ранее в ВСУ дали характеристику еще одному подозреваемому в убийстве журналиста – ветерану войны на Донбассе и музыканту Андрею Антоненко (Riffmaster). В Командовании отметили, что за время прохождения службы поведение Антоненко тоже было положительным.

Что известно об убийстве Павла Шеремета:

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля.

После сотен допросов и экспертиз полиция установила основную версию преступления – Шеремета убили с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Украине.

12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрения фигурантам дела. Все подозреваемые, к слову, – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

Яна Дугарь,

Юлия Кузьменко,

Андрей Антоненко,

Владислав Грищенко,

Инна Грищенко.

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