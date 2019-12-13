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      В ВСУ дали характеристику Яне Дугарь – подозреваемой в убийстве Шеремета

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      В ВСУ дали характеристику Яне Дугарь / Фото из Facebook Яны Дугарь

      В Вооруженных силах Украины хорошо отзываются о 26-летней военной медсестре Яне Дугарь, которую подозревают в убиестве журналиста Павла Шеремета. В армии женщина зарекомендовала себя положительно.

      Соответствующее заявление о сержантке Дугарь опубликовало командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в фейсбуке.

      Интересно: Убийство Шеремета: кто такая Яна Дугарь и как она причастна к делу

      Яна Дугарь проходит военную службу в ДШВ с 22 мая 2018 года. За время прохождения военной службы зарекомендовал себя с положительной стороны,
      – отметили в ВСУ.

      Командование ДШВ уверяет, что будет способствовать правоохранителям в проведении следственных действий в отношении Дугарь по делу убийства Павла Шеремета.

      Кто такая Яна Дугарь? Младший сержант, медицинская сестра одного из парашютно-десантных батальонов 25-й бригады. Награждена орденом "За мужество" III степени и рядом других отличий за военную службу.

      По данным полиции, Яна Дугарь вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Вечером 12 декабря ее задержали.

      Уже 13 декабря Печерский райсуд Киева избрал Дугарь меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

       

      Важно: Подозреваемым в убийстве Шеремета выбирают меру пресечения: видеотрансляция

      К слову, ранее в ВСУ дали характеристику еще одному подозреваемому в убийстве журналиста – ветерану войны на Донбассе и музыканту Андрею Антоненко (Riffmaster). В Командовании отметили, что за время прохождения службы поведение Антоненко тоже было положительным.

      Что известно об убийстве Павла Шеремета:

      Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля.

      После сотен допросов и экспертиз полиция установила основную версию преступления – Шеремета убили с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Украине.

      12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрения фигурантам дела. Все подозреваемые, к слову, – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

      Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

      • Яна Дугарь,
      • Юлия Кузьменко,
      • Андрей Антоненко,
      • Владислав Грищенко,
      • Инна Грищенко.

      Главное о подозреваемых по делу Шеремета: смотрите видео

       

      Волонтерку Юлию Кузьменко подозревают в убийстве Шеремета: что о ней известно
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Яна Дугарь Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета
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