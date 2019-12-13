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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      У ЗСУ дали характеристику Яні Дугарь – підозрюваній у вбивстві Шеремета

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      У ЗСУ дали характеристику Яні Дугарь / Фото з Facebook Яни Дугарь

      У Збройних силах України добре відгукуються про 26-річну військову медсестру Яну Дугарь, яку підозрюють у вбивсті журналіста Павла Шеремета. В армії жінка зарекомендувала себе позитивно.

      Відповідну заяву щодо сержантки Дугарь опублікувало командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у фейсбуці.

      Цікаво: Вбивство Шеремета: хто така Яна Дугарь та як вона причетна до справи

      Яна Дугарь проходить військову службу в ДШВ з 22 травня 2018 року. За час проходження військової служби зарекомендувала себе з позитивної сторони,
      – наголосили у ЗСУ.

      Командування ДШВ запевняє, що сприятиме правоохоронцям у проведенні слідчих дій щодо Дугарь у справі вбивства Павла Шеремета.

      Хто така Яна Дугарь?Молодший сержант, медична сестра одного з парашутно-десантних батальйонів 25-ї бригади. Нагороджена орденом "За мужність" III ступеня та низкої інших відзнак за військову службу.

      За даними поліції, Яна Дугарь вела фотозйомку в рамках підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Ввечері 12 грудня її затримали. 

      Вже 13 грудня Печерський райсуд Києва обрав військовій запобіжний захід Дугарь – цілодобовий домашній арешт.

       

      Важливо: Підозрюваним у вбивстві Шеремета обирають запобіжний захід: відеотрансляція

      До слова, раніше у ЗСУ дали характеристику ще одному підозрюваному у вбивстві журналіста – ветерану війни на Донбасі та музиканту Андрію Антоненко (Riffmaster). У Командуванні наголосили, що за час проходження служби поведінка Антоненка також була позитивною.

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета:

      Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.

      Після сотень допитів та експертиз, поліція встановила основну версію злочину – Шеремета вбили з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні.

      12 грудня Нацполіція затримала та оголосила підозри фігурантам справи. Усі підозрювані, до слова, – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.

      Імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета:

      • Яна Дугарь,
      • Юлія Кузьменко,
      • Андрій Антоненко,
      • Владислав Грищенко,
      • Інна Грищенко.

      Головне про підозрюваних у справі Шеремета: дивіться відео

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет Збройні сили України Війна на Донбасі Яна Дугарь
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