У ЗСУ дали характеристику Яні Дугарь – підозрюваній у вбивстві Шеремета
У Збройних силах України добре відгукуються про 26-річну військову медсестру Яну Дугарь, яку підозрюють у вбивсті журналіста Павла Шеремета. В армії жінка зарекомендувала себе позитивно.
Відповідну заяву щодо сержантки Дугарь опублікувало командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у фейсбуці.
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Яна Дугарь проходить військову службу в ДШВ з 22 травня 2018 року. За час проходження військової служби зарекомендувала себе з позитивної сторони,
– наголосили у ЗСУ.
Командування ДШВ запевняє, що сприятиме правоохоронцям у проведенні слідчих дій щодо Дугарь у справі вбивства Павла Шеремета.
Хто така Яна Дугарь?Молодший сержант, медична сестра одного з парашутно-десантних батальйонів 25-ї бригади. Нагороджена орденом "За мужність" III ступеня та низкої інших відзнак за військову службу.
За даними поліції, Яна Дугарь вела фотозйомку в рамках підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Ввечері 12 грудня її затримали.
Вже 13 грудня Печерський райсуд Києва обрав військовій запобіжний захід Дугарь – цілодобовий домашній арешт.
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До слова, раніше у ЗСУ дали характеристику ще одному підозрюваному у вбивстві журналіста – ветерану війни на Донбасі та музиканту Андрію Антоненко (Riffmaster). У Командуванні наголосили, що за час проходження служби поведінка Антоненка також була позитивною.
Що відомо про вбивство Павла Шеремета:
Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.
Після сотень допитів та експертиз, поліція встановила основну версію злочину – Шеремета вбили з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні.
12 грудня Нацполіція затримала та оголосила підозри фігурантам справи. Усі підозрювані, до слова, – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.
Імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета:
• Яна Дугарь,
• Юлія Кузьменко,
• Андрій Антоненко,
• Владислав Грищенко,
• Інна Грищенко.
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