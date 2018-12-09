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      В ВСУ опровергли фейк об осеннем призыве на военную службу

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      В ВСУ опровергли фейк об осеннем призыве на военную службу
      В ВСУ опровергли фейк об осеннем призыве на военную службу / Иллюстративное фото

      В сети распространяют ложную информацию о призыве на срочную военную службу в Украине в октябре-декабре 2018 года, который продлен на один месяц в связи с увеличением количества призывников.

      Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

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      Так, нередко в сети публикуют фотоснимки военных в общественных местах и подписывают, что якобы военные комиссариаты проводят облавы и "воруют" людей прямо на улицах.

      Относительно повесток и облав, то согласно закону, после вступления в силу указа президента о проведении очередного призыва, в случае если при любых обстоятельствах повестка не поступила, лица призывного возраста обязаны явиться к призывному участку в десятидневный срок со дня начала соответствующего очередного призыва.

      В случае неявки призывника без уважительных причин по вызову районного (городского) военного комиссариата на призывную комиссию он несет ответственность, установленную законом.

      Также в законе четко написано, что органы полиции по представлению военных комиссариатов и органов местного самоуправления проводят розыск, задержание и доставку до военных комиссариатов граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга. А также должны выявлять граждан, которые не состоят, но должны состоять на воинском учете.

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      Поэтому вышеуказанные ложные сообщения в СМИ и соцсетях делаются или на заказ противников восстановления Вооруженных сил Украины или для саморекламирования и никак не для повышения имиджа военнослужащего как защитника своего государства,
      – отметили в сухопутных войсках.

      Заметим, что солдаты срочной службы не служат на передовой в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

       

      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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