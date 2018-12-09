В ЗСУ спростували фейк про осінній призов на військову службу

У мережі поширюють неправдиву інформацію про призов на строкову військову службу в Україні у жовтні-грудні 2018 року, який продовжено на один місяць у зв’язку зі збільшенням кількості призовників.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

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Так, нерідко у мережі публікують фотознімки військових у громадських місцях та підписують, що нібито військові комісаріати проводять облави і "крадуть" людей прямо на вулицях.

Щодо повісток та облав, то згідно з законом, після набуття чинності указу президента щодо проведення чергового призову, у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, особи призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці у десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову.

У разі неявки призовника без поважних причин за викликом районного (міського) військового комісаріату на призовну комісію він несе відповідальність, установлену законом.

Також законі чітко написано, що органи поліції за поданням військових комісаріатів та органів місцевого самоврядування проводять розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку. А також повинні виявляти громадян, які не перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку.

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Тож вищезазначені фейкові повідомлення у ЗМІ та соцмережах робляться або на замовлення противників відбудови Збройних сил України або для саморекламування та ніяк не для підвищення іміджу військовослужбовця, як захисника своєї держави,

– наголосили в сухопутних військах.

Зауважимо, що вояки строкової служби не служать на передовій у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі.