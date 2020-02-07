В ВСУ создали новые командования, чтобы соответствовать стандартам НАТО

Завершился первый этап реформирования Вооруженных Сил Украины, по результатам чего были созданы новые командования и назначены их командующие. Это было сделано для исполнения общих директив Минобороны Украины и Генштаба ВСУ.

Какие командования появились в ВСУ и кто их возглавил

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Командование объединенных сил ВСУ возглавил временный исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев;

Командование медицинских сил ВСУ – генерал-майор Игорь Хоменко;

Командование сил поддержки ВСУ – полковник Николай Жирнов;

Командование войск связи и кибернетической безопасности ВСУ – генерал-майор Евгений Степаненко.

Перестройка структуры войска направлена ​​на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления согласно принципам НАТО,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

В других направлениях сейчас идет работа по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам безопасности и обороны для продолжения трансформации ВСУ, добавили в Генштабе.

Там также отметили, что переход на стандарты и структуры НАТО – необратимый процесс, который отвечает четким требованиям развития современного украинского войска.

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