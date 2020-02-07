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      В ВСУ создали новые командования, чтобы соответствовать стандартам НАТО

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      В ВСУ создали новые командования для стандартов НАТО / kapri.dn.ua

      Завершился первый этап реформирования Вооруженных Сил Украины, по результатам чего были созданы новые командования и назначены их командующие. Это было сделано для исполнения общих директив Минобороны Украины и Генштаба ВСУ.

      Какие командования появились в ВСУ и кто их возглавил

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      • Командование объединенных сил ВСУ возглавил временный исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев;
      • Командование медицинских сил ВСУ – генерал-майор Игорь Хоменко;
      • Командование сил поддержки ВСУ – полковник Николай Жирнов;
      • Командование войск связи и кибернетической безопасности ВСУ – генерал-майор Евгений Степаненко.

      Перестройка структуры войска направлена ​​на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления согласно принципам НАТО,
      – сообщили в Генштабе ВСУ.

      В других направлениях сейчас идет работа по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам безопасности и обороны для продолжения трансформации ВСУ, добавили в Генштабе.

      Там также отметили, что переход на стандарты и структуры НАТО – необратимый процесс, который отвечает четким требованиям развития современного украинского войска.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Реформы Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины Сергей Наев НАТО
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