В ВСУ создали новые командования, чтобы соответствовать стандартам НАТО
Завершился первый этап реформирования Вооруженных Сил Украины, по результатам чего были созданы новые командования и назначены их командующие. Это было сделано для исполнения общих директив Минобороны Украины и Генштаба ВСУ.
Какие командования появились в ВСУ и кто их возглавил
Читайте также: Рада предварительно отменила Строевой устав ВСУ, чтобы соответствовать стандартам НАТО
- Командование объединенных сил ВСУ возглавил временный исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев;
- Командование медицинских сил ВСУ – генерал-майор Игорь Хоменко;
- Командование сил поддержки ВСУ – полковник Николай Жирнов;
- Командование войск связи и кибернетической безопасности ВСУ – генерал-майор Евгений Степаненко.
Перестройка структуры войска направлена на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления согласно принципам НАТО,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
В других направлениях сейчас идет работа по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам безопасности и обороны для продолжения трансформации ВСУ, добавили в Генштабе.
Там также отметили, что переход на стандарты и структуры НАТО – необратимый процесс, который отвечает четким требованиям развития современного украинского войска.
Читайте также: Чем усилятся Вооруженные силы Украины в 2020 году