В ЗСУ створили нові командування, щоб відповідати стандартам НАТО

Завершився перший етап реформування Збройних Сил України, за результатами чого були створені нові командування і призначені їхні командувачі. Це було зроблено на виконання загальних директив Міноборони України та Генштабу ЗСУ.

Які командування з’явилися в ЗСУ та хто їх очолив

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Командування об’єднаних сил ЗСУ очолив тимчасовий виконувач обов’язків командувача генерал-лейтенант Сергій Наєв;

Командування медичних сил ЗСУ – генерал-майор Ігор Хоменко;

Командування сил підтримки ЗСУ – полковник Микола Жирнов;

Командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки ЗСУ – генерал-майор Євген Степаненко.

Перебудова структури війська спрямована на досягнення чіткого розмежування повноважень між усіма органами військового управління за принципами країн НАТО,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

За іншими напрямами наразі триває робота щодо вдосконалення законодавства та нормативно-правової бази з питань безпеки та оборони для продовження трансформації ЗСУ, додали в Генштабі.

Там також наголосили, що перехід на стандарти та структури НАТО – незворотній процес, який відповідає чітким вимогам розвитку сучасного українського війська.

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