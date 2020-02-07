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      В ЗСУ створили нові командування, щоб відповідати стандартам НАТО

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      В ЗСУ створили нові командування задля стандартів НАТО / kapri.dn.ua

      Завершився перший етап реформування Збройних Сил України, за результатами чого були створені нові командування і призначені їхні командувачі. Це було зроблено на виконання загальних директив Міноборони України та Генштабу ЗСУ.

      Які командування з’явилися в ЗСУ та хто їх очолив

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      • Командування об’єднаних сил ЗСУ очолив тимчасовий виконувач обов’язків командувача генерал-лейтенант Сергій Наєв;
      • Командування медичних сил ЗСУ – генерал-майор Ігор Хоменко;
      • Командування сил підтримки ЗСУ – полковник Микола Жирнов;
      • Командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки ЗСУ – генерал-майор Євген Степаненко.

      Перебудова структури війська спрямована на досягнення чіткого розмежування повноважень між усіма органами військового управління за принципами країн НАТО,
      – повідомили у Генштабі ЗСУ.

      За іншими напрямами наразі триває робота щодо вдосконалення законодавства та нормативно-правової бази з питань безпеки та оборони для продовження трансформації ЗСУ, додали в Генштабі.

      Там також наголосили, що перехід на стандарти та структури НАТО – незворотній процес, який відповідає чітким вимогам розвитку сучасного українського війська.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Міністерство оборони України Реформи НАТО Сергій Наєв
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