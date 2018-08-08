В выборы США вмешивалась не только Россия

В выборы президента Соединенных Штатов Америки, которые произошли в 2016 году, могла вмешаться не только Российская Федерация, но и другие страны.

Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Маттис, передает пресс-служба Минобороны США.

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Мы все видели, что произошло в 2016 году, когда Россия и, возможно, другие, но Россия безусловно, пытались повлиять на ход голосования и фактически испортить избирательный процесс,

– сказал Маттис.

В то же время он возложил ответственность за нападения на избирательный процесс в США в 2016 году именно на российское правительство.



Глава Пентагона отметил, что его ведомство готово оказать поддержку Министерству внутренней безопасности и правоохранительным органам, которые отвечают за избирательный процесс на уровне штата и на местном уровне, чтобы "защитить выборы в США от вмешательства России и других плохих актеров".

Президент США Дональд Трамп после первой двусторонней встречи с президентом России 16 июня в Хельсинки в интервью американским СМИ заявил о персональной ответственности Путина за вмешательство РФ в американские выборы.