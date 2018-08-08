У вибори США втручалася не тільки Росія

У вибори президента Сполучених Штатів Америки, що відбулися в 2016 році, могла втрутитися не лише Російська Федерація, а й інші країни.

Про це заявив глава Пентагону Джеймс Меттіс, передає прес-служба Міноборони США.

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Ми всі бачили, що сталося в 2016 році, коли Росія і, можливо, інші, але Росія безумовно, намагалися вплинути на хід голосування і фактично зіпсувати виборчий процес,

– сказав Меттіс.

Водночас він поклав відповідальність за напади на виборчий процес у США в 2016 році саме на російський уряд.

Глава Пентагону зазначив, що його відомство готове надати підтримку Міністерству внутрішньої безпеки та правоохоронним органам, які відповідають за виборчий процес на рівні штату та на місцевому рівні, щоб "захистити вибори в США від втручання Росії та інших поганих акторів".

Президент США Дональд Трамп після першої двосторонньої зустрічі з президентом Росії 16 липня у Гельсінкі в інтерв’ю американським ЗМІ заявив про персональну відповідальність Путіна за втручання РФ в американські вибори.