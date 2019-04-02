В выгребную яму вместо туалета ходит каждый пятый россиянин

Доступа к централизованной канализации, то есть к обычному туалету, не имеют около 22,6% жителей России. Поэтому большинство пользуется выгребными ямами.

Системой труб в выгребные ямы пользуются 16,8% россиян. Еще 5,8% россиян вообще не имеют никакой системы канализации, сообщает РБК со ссылкой на исследования Росстата об условиях жизни в России за 2018 год.

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Сколько жителей российских сел не имеют доступа к централизованной канализации?

Централизованной канализации нет у 66,5% россиян-жителей сел.

48,1% семей в российских селах пользуются выгребными ямами.

18,4% семей не имеют канализации вообще.

Сколько жителей российских городов не имеют доступа к централизованной канализации?

В российских городах, где люди в основном живут в многоквартирных домах, 9% горожан не имеют доступа к канализации.

Среди многодетных семей 40,9% не подключены к системе канализации.

29,7% семей в городах используют выгребные ямы.

11,2% семей в городах вообще не имеют канализации.

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Сколько россиян не имеют домашних туалетов?

Около 12,6% россиян не имеют туалета в своей квартире или доме, в котором живут. Поэтому они пользуются общими санузлами или имеют туалет в отдельном здании.

Туалеты в отдельной или дворовой здания имеют 38,2% жителей российских сел и 4,7% жителей городов.

Среди многодетных семей 28,8% не имеют туалета в квартире или доме.

Исследования проводили с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России. Опрос охватил 60 тысяч домохозяйств. Людей опрашивали лично. Итоги исследования были опубликованы 1 апреля 2019 года.