"Это просто ужас": как в Украине "ремонтируют" туалеты

Обратите внимание, в основном в школах и детсадах они без перегородок, дверей или просто на улице. Следовательно, из-за халатности и жадности взрослых страдают сотни тысяч детей.

Родители возмущены, ведь средства вроде бы на ремонт и переоборудование уборных выделяют, а проблему не решают.

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В центре Тернополя нет ни одного общественного туалета. Местные жители возмущены такой ситуацией.

Первая реакция – в кусты, но я бы посоветовала все же в кафе, поскольку другого выбора нет. Когда рядом кафе нет, то остается, наверное, только кусты,

– сказала тернополянка Тоня Брик.

Тоня уверена, во всем виновата местная власть. По ее мнению, на это не требуется много средств, просто нужно быть внимательнее к горожанам.

Такая ситуация как в Тернополе есть почти во всех городах Украины. Найти приличный туалет в центре не всегда можно и в крупных туристических городах, однако самая большая проблема с туалетами в школах. Они есть, но абсолютно не приспособлены к нуждам.

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После того как мы написали обращение к родителям в соцсетях, в которых попросили не стесняться и рассказать все как есть, мы получили полсотни возмущенных комментариев.

Мой ребенок отказывается ходить в туалет именно по этой причине! Это нарушение прав ребенка! Я об этом кричать готова!

– сообщила мать в Facebook.

Средства на ремонт туалетов местные власти выделяют, однако результатов нет. В сельской местности ситуация еще хуже. На Львовщине все удобства до сих пор на улице, как еще столетие назад. Общественная активистка Мариэль Славская уже два года привлекает внимание общества к этой проблеме.

В школе на Киевщине есть туалет, в котором нет перегородок, это средняя школа. То есть подростки, у которых уже происходит половое созревание и есть место определенным гигиеническим моментам. Это просто ужас на мой взгляд,

– отметила общественная активистка Мариэль Славская.

Почти 700 тысяч гривен было выделено на ремонт туалетов, однако ничего не изменилось.

Мариэль говорит, что родители должны не бояться пожаловаться на дирекцию, ведь от таких на первый взгляд мелочей, страдает психика ребенка.

Когда мне говорят "Да что там такого? Мы выросли в таких туалетах", извините, но раньше не было телефонов, когда тебя могут заснять и выложить в интернет. То есть, это инструмент в плане буллинга,

– сказала Мариэль.

Ситуация с туалетами возмущает и маму двоих детей, телеведущую и советника министра образования Иванну Коберник. Но советует родителям не пассивно наблюдать, а обращаться в управления образования.

Советник министра образования Иванна Коберник посоветовала обращаться в районные или городские отделы образования. Также нужно обратиться прежде всего к директору. Если он не реагирует – обращаться к представителю школы. Если и там не реагируют, то идти надо в Госпродпотребслужбу.