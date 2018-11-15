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      Транспортный коллапс в Тернополе: известно окончательно, насколько вырастет цена билета

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      Транспортный коллапс в Тернополе
      Транспортный коллапс в Тернополе / Фото из открытых источников

      Стоимость проезда в городском транспорте Тернополя с субботы, 17 ноября, возрастет – на одну гривну. Впрочем, это не будет последним подорожанием 2018 года.

      Об этом сообщила пресс-служба Тернопольского городского совета.

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      Проезд в троллейбусах обойдется теперь в пять гривен, а в маршрутных такси и автобусах – шесть гривен. Не будет иметь значения ни статус пассажира, ни форма расчета. Впрочем, уже с 20 декабря 2018 года действующими станут так называемые дифференцированные тарифы: оплата за проезд наличными или любым другим способом будет еще стоить еще на одну гривну больше, если пассажир не будет иметь "Карты Тернополя".

      На основе полученного заключения независимого эксперта, представленных рекомендаций профильной депутатской комиссии и расчетов стоимости проезда местными общественными активистами 15 ноября решением исполнительного комитета утверждены новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте,
      – говорится в сообщении пресс-службы.

      Городской председатель Тернополя Сергей Надал особенно отметил, что целью нововведений является максимальное выведение из обращения наличных при расчете за проезд и ведение четкого учета пассажиров.

      Надал
      Городской председатель Тернополя Сергей Надал считает, что нужен четкий учет пассажиров

      Решение об изменении тарифа с 20 декабря принято, как пояснил мэр, с целью предоставления тернополянам достаточного количества времени для изготовления персонифицированной "Карточки Тернополя". Которую, к слову, оформить могут только лица, зарегистрированные в Тернополе, или те, которые официально работают в городе.

      транспортный коллапс в тернополе: хроника событий
       
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      Теги: Новости Украины Транспорт Тернополь
      Источник: 24 канал
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