"Я вашу просьбу в бак не залью": в Тернополе водители маршруток отказались выходить на рейс

В Тернополе после трех часов переговоров депутаты не убедили перевозчиков выйти на маршруты.

Как сообщает УНИАН, во время заседания комиссии Тернопольского горсовета председатель комиссии Иван Зинь выразил просьбу перевозчиков выпустить завтра автобусы на маршруты.

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Однако, перевозчики утверждают, что не за что заправить технику, ведь из-за убыточности тарифов они брали топливо в долг. А после введения с 1 ноября в Тернополе новых тарифов, на заправках не верят, что они погасят существующие долги, которые у каждой фирмы составляют приблизительно по 300 тысяч гривен.

Мы не можем выехать, потому что не за что заправиться. Я вашу просьбу в бак не залы. На заправках нас уже в долг не заправляют. С одного автобуса у меня убытки минус 10 литров солярки в день. Поэтому мы просим вернуть тарифы. Тогда заправщики увидят, что мы уже не работаем в убыток и сможем погасить существующие долги,

– сказал директор "МЕНС-АВТО" Андрей Намака.

Представители депутатских комиссий горсовета настаивают, чтобы автобусы все-таки вышли на рейс завтра, обещая до конца недели пересмотреть тарифы, а также оперативно погасить перед ними долг за перевозки льготников.

Оказалось, что у города долг в размере 1,5 миллиона гривен за перевозку льготников. Сегодня депутаты впервые об этом услышали. Не понимаю, почему начальник городского управления транспорта Игорь Мединский не доносил эту информацию до депутатов. Поэтому первая задача – погасить долг, хоть частично. Это реально сделать. Тем временем все комиссии работают над новым тарифом, который планируют сделать в понедельник,

– подчеркнул член комиссии горсовета по вопросам бюджета и финансов Назар Зелинка.

Также, депутаты озвучили и другие возможные варианты решения проблемы, в частности, отстранение перевозчиков города и привлечение на их маршруты перевозчиков из районов. Кроме того, они думали обратиться в суд с требованием компенсировать убытки, вызванные тернополянам.

Стороны договорились, что перевозчики в обеденное время проведут переговоры с поставщиками горючего и в 16:00 снова встретятся с представителями депутатских комиссий, чтобы сообщить о результатах своих переговоров, и конкретно очертить, выйдут завтра их автобусы на маршруты или нет.

Напомним, что с 1 ноября в Тернополе стоимость проезда в общественном транспорте возросла почти вдвое. В маршрутном такси – 9 гривен, а в троллейбусе – 8. Подозревают, что городская власть таким образом хочет с кошельков тернополян оплатить льготные перевозки. Чтобы привлечь внимание к проблеме, люди перекрывали центральную улицу города, а также распространяли флешмоб "Пешком на работу".