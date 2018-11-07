15:31
7 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новый провал Крымского моста. Рогозин на Луне
      Вєсті Кремля
      22:33, 6 ноября
      Вести.UA. 50 оттенков депутатов. Волшебный лифт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:33, 6 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      "Я вашу просьбу в бак не залью": в Тернополе водители маршруток отказались выходить на рейс

      77 Читати новину українською
      "Я вашу просьбу в бак не залью": в Тернополе водители маршруток отказались выходить на рейс
      / www.gazeta-misto.te.ua

      В Тернополе после трех часов переговоров депутаты не убедили перевозчиков выйти на маршруты.

      Как сообщает УНИАН, во время заседания комиссии Тернопольского горсовета председатель комиссии Иван Зинь выразил просьбу перевозчиков выпустить завтра автобусы на маршруты.

      Читайте также: Транспортный коллапс в Тернополе: водители маршруток отказались выходить на работу

      Однако, перевозчики утверждают, что не за что заправить технику, ведь из-за убыточности тарифов они брали топливо в долг. А после введения с 1 ноября в Тернополе новых тарифов, на заправках не верят, что они погасят существующие долги, которые у каждой фирмы составляют приблизительно по 300 тысяч гривен.

      Мы не можем выехать, потому что не за что заправиться. Я вашу просьбу в бак не залы. На заправках нас уже в долг не заправляют. С одного автобуса у меня убытки минус 10 литров солярки в день. Поэтому мы просим вернуть тарифы. Тогда заправщики увидят, что мы уже не работаем в убыток и сможем погасить существующие долги,
      – сказал директор "МЕНС-АВТО" Андрей Намака.

      Представители депутатских комиссий горсовета настаивают, чтобы автобусы все-таки вышли на рейс завтра, обещая до конца недели пересмотреть тарифы, а также оперативно погасить перед ними долг за перевозки льготников.

      Оказалось, что у города долг в размере 1,5 миллиона гривен за перевозку льготников. Сегодня депутаты впервые об этом услышали. Не понимаю, почему начальник городского управления транспорта Игорь Мединский не доносил эту информацию до депутатов. Поэтому первая задача – погасить долг, хоть частично. Это реально сделать. Тем временем все комиссии работают над новым тарифом, который планируют сделать в понедельник,
      – подчеркнул член комиссии горсовета по вопросам бюджета и финансов Назар Зелинка.

      Также, депутаты озвучили и другие возможные варианты решения проблемы, в частности, отстранение перевозчиков города и привлечение на их маршруты перевозчиков из районов. Кроме того, они думали обратиться в суд с требованием компенсировать убытки, вызванные тернополянам.

      Стороны договорились, что перевозчики в обеденное время проведут переговоры с поставщиками горючего и в 16:00 снова встретятся с представителями депутатских комиссий, чтобы сообщить о результатах своих переговоров, и конкретно очертить, выйдут завтра их автобусы на маршруты или нет.

      Напомним, что с 1 ноября в Тернополе стоимость проезда в общественном транспорте возросла почти вдвое. В маршрутном такси – 9 гривен, а в троллейбусе – 8. Подозревают, что городская власть таким образом хочет с кошельков тернополян оплатить льготные перевозки. Чтобы привлечь внимание к проблеме, люди перекрывали центральную улицу города, а также распространяли флешмоб "Пешком на работу".

      Теги: Новости Украины Транспорт Тернополь протесты
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       сегодня , 15:10
      США предоставили Украине 2 млрд долларов, — Яресько
       28 января 2015 , 11:09 2
      Пиарщики Порошенко украли фото: скандал получил неожиданное развитие
       4 июля , 20:06
      Работники завода Ford начали использовать экзоскелеты
       8 августа , 14:40
      Северный мост будут ремонтировать до конца 2020-го года
       19 сентября , 14:24
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук