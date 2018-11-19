"Це просто жах": як в Україні "ремонтують" туалети

Зверніть увагу, здебільшого у школах і дитсадках вони без перегородок, дверей чи просто на вулиці. Відтак, через недбалість і жадібність дорослих потерпають сотні тисяч дітей.

Батьки обурені, адже кошти, начебто, на ремонт і переобладнання вбиралень виділяють, а проблему не вирішують.

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У центрі Тернополя немає жодного громадського туалету. Місцеві жителі обурені такою ситуацією.

Перша реакція в кущі, але я би порадила все ж у кафе, оскільки іншого вибору не має. Коли поруч кафе немає, то залишається напевно лише кущі,

– сказала тернополянка Тоня Брик.

Тоня певна, в усьому вина місцева влада. На її думку, на це непотрібно багато коштів, просто потрібно бути уважнішими до городян.

Така ситуація як в Тернополі є майже в усіх містах України. Знайти пристойний туалет в центрі не завжди можна і у великих туристичних містах, проте найбільша проблема з вбиральнями у школах. Вони є, але абсолютно не пристосовані до потреб.

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Після того як ми написали звернення до батьків у соцмережах, в яких попросили не соромитися і розповісти все як є, ми отримали півсотні обурених коментарів.

Моя дитина відмовляється ходити в туалет саме з цієї причини! Це порушення прав дитини! Я про це кричати готова!

– повідомила мати у Facebook.

Кошти на ремонт туалетів місцева влада виділяє, проте результатів немає. У сільській місцевості, ситуація ще гірша. На Львівщині, всі зручності досі на вулиці, як ще сторіччя тому. Громадська активістка Маріель Славська вже два роки привертає увагу суспільства на цю проблему.

У школі на Київщині є туалет, у якому немає перегородок, це середня школа. Тобто підлітки, у яких вже відбувається статєве дозрівання і є місце певним гігієнічним моментам. Це просто жах на мій погляд,

– зазначила громадська активістка Маріель Славська.

Майже 700 тисяч гривень було виділено на ремонт вбиралень, проте нічого не змінилося.

Маріель каже, що батьки повинні не боятися поскаржитись на дирекцію, адже від таких, на перший погляд, дрібниць, страждає психіка дитини.

Коли мені говорять "Та що там такого? Ми виросли в таких туалетах", вибачайте, але раніше не було телефонів, коли тебе можуть відзняти і викласти в інтернет. Тобто, це інструмент в плані булінгу,

– сказала Маріель.

Ситуація з туалетами обурює і маму двох дітей, телеведучу та радницю міністра освіти Іванну Коберник. Та радить батькам не пасивно спостерігати, а звертатися до управлінь освіти.

Радниця міністра освіти Іванна Коберник порадила, що у випадку шкіл потрібно звертатися до районних або міських відділів освіти. Також потрібно звернутися насамперед до директора. Якщо він не реагує – звертатися до представника школи. Якщо і там не реагують, то йти треба до Держпродспоживслужби.