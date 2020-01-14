В WizzAir предупредили о задержках рейсов: где и почему

Авиакомпания Wizz Air предупредила пассажиров, путешествующих в Италию, Испанию и Португалию, а также оттуда, что 15 января продлится забастовка сотрудников авиадиспетчерской службы. Именно поэтому ряд рейсов может задержаться.

В авиакомпании советуют пассажирам прибыть в аэропорт как минимум за 3 часа до запланированного времени вылета. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, размещенном на ее официальной странице в фейсбуке.

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Несмотря на то, что эти события – вне нашего контроля, мы приносим извинения за любые возможные неудобства, и будем упорно работать, чтобы минимизировать любые перебои в отправлениях,

– добавляют в WizzAir.

Бастующие требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы. Забастовка коснулась работы крупнейших итальянских аэропортов, среди которых "Рим-Фьюмичино" и "Милан-Линате". Так, 14 января акция длилась 4 часа, впрочем из-за нее были отменены сотни рейсов.

Что известно о Wizz Air? Wizz Air – это крупнейший лоукост-перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. В целом компания обслуживает около 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира.



Дочерняя компания WizzAir Ukraine начала работу в Украине в 2008 году, однако впоследствии была ликвидирована. Между тем с января 2016 года рейсы осуществляет напрямую главная компания Wizz Air.