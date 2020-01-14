У WizzAir попередили про затримки рейсів: де та чому

Авіакомпанія Wizz Air попередила пасажирів, які подорожують в Італію, Іспанію Португалію, а також звідти, що 15 січня триватиме страйк співробітників авіадиспетчерської служби. Саме тому низка рейсів може затриматися.

В авіакомпанії радять пасажирам прибути в аеропорт як мінімум за 3 години до запланованого часу вильоту. Про це мовиться в повідомленні авіакомпанії, розміщеному на її офіційній фейсбук-сторінці.

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Не зважаючи на те, що ці події – поза нашим контролем, ми просимо вибачення за будь-які можливі незручності, і будемо наполегливо працювати, щоб мінімізувати будь-які перебої у відправленнях,

– додають у WizzAir.

Страйкарі вимагають поліпшення умов праці та підвищення заробітної плати. Страйк торкнувся роботи найбільших італійських аеропортів, серед яких "Рим-Фьюмічіно" і "Мілан-Лінате". Так, 14 січня акція тривала 4 години, втім через неї були скасовані сотні рейсів.

Що відомо про Wizz Air?Wizz Air – це найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу.



Дочірня компанія WizzAir Ukraine почала роботу в Україні у 2008 році, проте згодом була ліквідована. Натомість від січня 2016 року рейси здійснює напряму головна компанія Wizz Air.