В заложниках Пакистана: украинка более 10 лет не может вернуться на родину

Более десяти лет украинка Лариса Мохаммад безрезультатно ходит в украинское посольство в Пакистане. Ведь из-за оккупации ее родного Луганска они не могут установить ее гражданство. А значит – и выдать ей загранпаспорт.

Как Лариса Мохаммад оказалась в Пакистане и почему не может уехать

Лариса Мохаммад уже 29 лет живет в Пакистане.

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Сейчас женщина в отчаянии. По ее словам, она, фактически, стала заложницей этой страны.

С 2000 года хожу в это посольство. Сначала мне говорили, что я поеду в Украину. Но в то время я не могла уехать, не отпускал муж,

– рассказала жительница Пакистана Лариса Мохаммад.

С мужем женщина познакомилась в Луганске во время обучения. В 1991 году они поженились. Впоследствии у них родился сын. В том же году семья переехала в Пакистан. На руках женщина имела паспорт еще советского образца.



Лариса Мохаммад с мужем

Чтобы восстановить международный паспорт Лариса должна была уехать в Украину, однако из-за позиции мужа не смогла этого сделать. Лишь после его смерти женщина обратилась в посольство Украины в Пакистане. Долгое время там говорили, что нет бланков. А в 2016 году, по словам Ларисы, вообще попросили ее выйти из помещения.

Мне сказали, что не могут ничего сделать, мол, ты из Луганска, а не с Украины,

– рассказала Лариса.



Паспорт Мохаммад

По словам женщины, сейчас в Украине ее очень ждет старенькая мама.

"У меня очень старенькая мама, 85 лет, уже даже не может ходить. Она не верит, что мне не дают документы. Она говорит, что это я сама не приезжаю", – сказала Лариса.

Новый муж женщины поддерживает ее и хочет, чтобы шестеро детей жены наконец увидели бабушку.



Лариса рассказала свою историю журналистам 24 канала

Что говорят в посольстве и МИД

В посольстве говорят, такие заявления Ларисы их возмущают, ведь их двери всегда открыты для их семьи.

Информация о том, что Луганск не является частью Украины – ну, извините, мы этого не говорили. Относительно того, что ее прогоняли из посольства, – нас это вообще возмутило. Последний раз было праздничное мероприятие, это было празднование для детей, день Святого Николая, присутствовала и она. Никаких нареканий относительно нашего поведения и поведения моих коллег мы не получили", – прокомментировал ситуация представитель Посольства Украины в Пакистане Роман Кондратюк.

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Ефтехар Хатак, правозащитник, уроженец Пакистана, несколько лет, помогал Ларисе с документами. За это время написал не одно письмо в МИД, президенту Украины и миграционную службу. Последние должны были установить гражданство Ларисы, однако из-за оккупации Россией Луганска, они сообщили, что не имеют доступов к архивам.

Установить принадлежность гражданки Мохаммад к гражданству Украины нет возможности в связи с тем, что сведения о ее проживании на территории Украины по состоянию на 24 августа 1991 года в Государственной миграционной службе отсутствуют,

– написали в МИД.

Что советуют юристы

Юристы советуют, обратиться Ларисе в украинский суд. Ведь только так есть возможность установить гражданство.

"С одной стороны – это человек, гражданин Украины. С другой стороны – это государство. И собственно, мы видим, что гражданин Украины, если это действительно гражданин Украины, то он ничего не нарушил, у него действительно паспорт, по которому он действительно выезжал. И сейчас это государство не может справиться с возвращениеи своего гражданина Украины домой", – отметил юрист Лаврентий Царук.



Лариса Мохаммад сейчас