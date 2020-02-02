У заручниках Пакистану: українка понад 10 років не може повернутися на батьківщину

Понад десять років українка Лариса Мохаммад безрезультатно ходить до українського посольства в Пакистані. Адже через окупацію її рідного Луганська вони не можуть встановити її громадянство. А отже – і видати їй закордонний паспорт.

Як Лариса Мохаммад опинилася в Пакистані і чому не може виїхати

Лариса Мохаммад вже 29 років живе у Пакистані.

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Зараз жінка у відчаї. За її словами, вона, фактично, стала заручницею цієї країни.

З 2000 року ходжу в це посольство. Спочатку мені говорили, що я поїду в Україну. Але в той час я не могла виїхати, не відпускав чоловік,

– розповіла жителька Пакистану Лариса Мохаммад.

З чоловіком жінка познайомилась в Луганську під час навчання. У 1991 році вони одружилися. Згодом у них народився син. Того ж року родина переїхала до Пакистану. На руках жінка мала паспорт ще радянського зразка.



Лариса Мохаммад з чоловіком

Аби відновити міжнародний паспорт Лариса мала поїхати до України, проте через позицію чоловіка не змогла цього зробити. Лише після його смерті жінка звернулась до посольства України в Пакистані. Довгий час там казали, що не мають бланків. А в 2016 році, за словами Лариси, взагалі попросили її вийти з приміщення.

Мені сказали, що не можуть нічого зробити, мовляв, ти з Луганська, а не з України,

– переповіла Лариса.



Паспорт Мохаммад

За словами жінки, зараз в Україні на неї дуже чекає старенька мама.

"У мене дуже старенька мама, 85 років, вже навіть не може ходити. Вона не вірить, що мені не дають документи. Вона каже, що це я сама не приїжджаю", – сказала Лариса.

Новий чоловік жінки підтримує її і хоче аби шестеро дітей дружини нарешті побачили бабусю.



Лариса розповіла свою історію журналістам 24 каналу

Що кажуть у посольстві та МЗС

У посольстві кажуть, такі заяви Лариси їх обурюють, адже їх двері завжди відкриті для їхньої родини.

Інформація стосовно того, що Луганськ не є частиною України – ну, вибачте, ми цього не говорили. Стосовно того, що її проганяли з посольства, – нас це взагалі обурило.Останнього разу був святковий захід, це було святкування для дітей, день Святого Миколая, була присутня і вона. Жодних нарікань стосовно нашої поведінки і поведінки моїх колег ми не отримали", – прокоментував ситуація представник Посольства України в Пакистані Роман Кондратюк.

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Ефтехар Хатак, правозахисник, уродженець Пакистану, декілька років, допомагав Ларисі із документами. За цей час написав не один лист до МЗС, президента України та міграційної служби. Останні мали встановити громадянство Лариси, проте через окупацію Росією Луганська, вони повідомили, що не мають доступів до архівів.

Встановити належність громадянки Мохаммад до громадянства України немає можливості у зв’язку з тим, що відомості щодо її проживання на території України станом на 24 серпня 1991 року в Державній Міграційній Службі відсутні,

– написали в МЗС.

Що радять юристи

Юристи радять, звернутися Ларисі до Українського суду. Адже лише так є можливість встановити громадянство.

"З одного боку – це людина, громадянин України. З іншого боку – це держава. І власне, ми бачимо, що громадянин України, якщо це справді громадянин України, то він нічого не порушив, в нього є дійсно паспорт, по якому він дійсно виїжджав. І зараз це держава не може впортаись, повернути свого громадянина України додому" – наголосив юрист Лаврентій Царук.



Лариса Мохаммад зараз