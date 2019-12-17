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      Колишнього президента Пакистану Мушаррафу засудили до смертної кари: що відомо

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      Первез Мушарраф / Getty images

      Спеціальний суд в Ісламабаді 17 грудня виніс вирок екслідеру Пакистану Первезу Мушаррафу. За страту проголосували двоє із трьох суддів.

      Вирок був проголошений у справі про державну зраду, які відкрили ще у 2013 році. Річ у тім, що в 2007 році Мушарраф призупинив дію конституції країни та арештував суддів Верховного суду, ввівши у Пакистані надзвичайний стан. Свої дії він пояснив загрозою з боку екстремістів. Насправді ж таким чином він просто продовжив термін своїх повноважень. Про вирок експрезиденту Пакистану пише BBC.

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      Попри надзвичайний стан та інші хитрі дії, здійснені Мушаррафою, у 2008 році йому таки довелося скласти повноваження президента. Все через тиск з боку країн Заходу, погрози про імпічмент та повну відмову у підтримці з боку національної армії.

      У 2009 році проти нього порушили справу через незаконне усунення суддів, а в 2011 році суд видав ордер на арешт колишнього президента у справі про вбивство прем'єр-міністра Беназір Бхутто, яка загинула в результаті теракту в грудні 2007 року.

      Після відходу з поста президента Мушарраф жив в Об'єднаних Арабських Еміратах і Великобританії. У 2013 році він повернувся в Пакистан для участі в парламентських виборах, однак був дискваліфікований. У тому ж році його помістили під домашній арешт, пізніше дозволивши виїжджати за кордон для лікування. У березні 2016 році Мушарраф виїхав з Пакистану в ОАЕ і з тих пір не повертався на батьківщину.

      Що відомо про Первеза Мушаррафа? Це – військовий диктатор, який прийшов до влади у Пакистані 12 жовтня 1999 року в результаті державного перевороту. Переворот у країні він здійснив всього за 17 годин. Після цього спочатку обійняв посаду прем’єр-міністра країни (з 1999 по 2002 рік), а потім вступив на пост 10-го президента країни (з 2001 по 2008 роки).

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Пакистан Рішення суду
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