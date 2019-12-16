В Запорожье 19-летняя "бабушка" просила милостыню

В Запорожье девушка переодевалась в бабушку и просила милостыню у доверчивых граждан.

19-летняя жительница Днепра собирала деньги, чтобы поехать на заработки в Европу, сообщает "Акцент".

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Девушка переодевалась в бабушку и просила милостыню, имитируя поведение больного человека. Она характерно искривляла ногу и подделывала походку. После «работы» аферистка переодевалась за магазином и закупалась продуктами.

Девушку поймали две жительницы Запорожья.

19-летняя обманывала прохожих, ее поймали – смотрите видео:

Аферистка изменила локацию и продолжала обманывать доверчивых прохожих. Теперь же ее сняли и спросили, зачем она этим занимается. По словам девушки, она купила билеты и собирается ехать на заработки в Чехию, где ей предложили работу пекаря. Чтобы уехать, нужны еще деньги, а также девушка имеет долги по кредиту.

В Запорожье разоблачили аферистку. Видео: