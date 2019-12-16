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      У Запоріжжі 19-річна "бабуся" просила милостиню

      978 Читать новость на русском
      19-річна "бабуся" просила милостиню, щоб поїхати на заробітки до Європи / its_zp

      У Запоріжжі дівчина перевдягалась в бабусю і просила милостиню у довірливих громадян.

      19-річна мешканка Дніпра збирала гроші, щоб поїхати на заробітки в Європу, повідомляє "Акцент".

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      Дівчина перевдягалась у бабусю і просила милостиню, імітуючи поведінку хворої людини. Вона характерно викривляла ногу і підробляла ходу. Після "роботи" аферистка переодягалась за магазином і закуповувалась продуктами.

      Дівчину спіймали дві мешканки Запоріжжя.

      19-річня обманювала перехожих, її спіймали – дивіться відео:

       

      Аферистка змінила локацію і продовжувала обманювати довірливих перехожих. Тепер ж її зняли і запитали, навіщо вона цим займається. За словами дівчини, вона купила квитки і збирається їхати на заробітки в Чехію, де їй запропонували роботу пекаря. Щоб виїхати, потрібні ще гроші, а також дівчина має борги по кредиту.

      У Запоріжжі викрили аферистку. Відео: 

       

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал Новини Запоріжжя Шахрайство
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