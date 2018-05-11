В Запорожье браконьеры наловили рыбы на 4 миллиона гривен: фото

Сотрудники полиции и СБУ обнаружили в Запорожской области преступную группу, которая незаконно выловила 22 тонны рыбы в Каховском водохранилище.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Запорожской области.

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Браконьеры орудовали вблизи города Энергодар с помощью запрещенного орудия лова – сетки лесковой.

Выловленные водные живые биоресурсы на грузовых автомобилях переправляли в помещение, оборудованное под холодильные камеры, в одном из сел Васильевского района. В дальнейшем рыба реализовывалась на продовольственных рынках области,

– отметили в сообщении.

Сейчас установили причастность к противоправной деятельности пятерых жителей Запорожской области в возрасте от 18 до 43 лет.

Во время операции правоохранители изъяли 41 сетку лесковую, 3 лодки с моторами, 1262 леща, 2 карпа, 2 карася, 1 судака и 1 сома. Кроме этого, у нарушителей обнаружили около 300 ящиков с замороженной рыбой.

Ущерб государству оценили в 4 миллиона гривен.

По данному факту открыли уголовное производство. Подозреваемым грозит штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3-х лет, или лишение свободы на тот же срок с конфискацией устройств промысла.