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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Запоріжжі браконьєри наловили риби на 4 мільйони гривень: фото

1833 Читать новость на русском
Браконьєрство (ілюстрація)
Браконьєрство (ілюстрація) / np.pl.ua

Співробітники поліції та СБУ виявили у Запорізькій області злочинну групу, яка незаконно виловила 22 тонни риби у Каховському водосховищі.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції у Запорізькій області. 

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Браконьєри орудували поблизу міста Енергодар за допомогою забороненого знаряддя лову – сітки ліскової.

Виловлені водні живі біоресурси на вантажних автомобілях переправляли у приміщення, обладнане під холодильні камери, в одному з сіл Василівського району. В подальшому риба реалізовувалась на продовольчих ринках області,
– зазначили у повідомленні. 

Наразі встановили причетність до протиправної діяльності п’ятьох мешканців Запорізької області віком від 18 до 43 років. 

Під час операції правоохоронці вилучили 41 сітку ліскову, 3 човна з моторами, 1262 ляща, 2 карпа, 2 карася, 1 судака та 1 сома. Крім цього, у порушників виявили близько 300 ящиків із замороженою рибою.

Збитки державі оцінили у 4 мільйони гривень.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Підозрюваним загрожує штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3-х років, або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією пристроїв промислу.

 

Теги: Поліція Кримінальні новини Новини Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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