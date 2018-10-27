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      В Запорожье мужчина ранил знакомого и стрелял в полицейских

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      Стрельба с преследованием в Запорожье
      Стрельба с преследованием в Запорожье / Фото из открытых источников

      Правоохранители Энергодара задержали злоумышленника, который ранил своего знакомого. Мужчина пытался убежать открыв огонь в сторону сотрудников полиции.

      Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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      Отмечается, что 26 октября в Энергодарский отдела полиции поступило сообщение о том, что между жителем города и малознакомым мужчиной произошел конфликт со стрельбой в квартире хозяина. Последнего с диагнозом "проникающее ранение глаза" доставили в больницу.

      В ходе проведения оперативно-следственных действий установлено, что уголовное преступление совершил ранее судимый житель города Энергодар 1992 года рождения. Работники криминальной полиции обнаружили подозреваемого, который пытался бежать в сторону промышленной зоны расположенной у энергодарского шоссе,
      – говорится в сообщении.

      На законное требование правоохранителей остановиться злоумышленник угрожал оружием и начал стрелять в сторону полицейских. Мужчина не реагировал на требования прекратить нарушение и после предупредительных выстрелов в гору продолжал стрелять в правоохранителей.

      Один из сотрудников полиции обезвредил злоумышленника ранив его в шею. Мужчину доставили в больницу с диагнозом: травматическое непроникающее ранения шеи и алкогольное опьянение.

      Сообщается, что потребности в госпитализации нарушителя не было. Во время задержания никто из посторонних лиц и сотрудников не пострадал.

      Сейчас злоумышленник задержан. Оружие, из которого стрелял преступник, изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Запорожья
      Источник: 24 Канал
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