В Запорожье мужчина ранил знакомого и стрелял в полицейских

Правоохранители Энергодара задержали злоумышленника, который ранил своего знакомого. Мужчина пытался убежать открыв огонь в сторону сотрудников полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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Отмечается, что 26 октября в Энергодарский отдела полиции поступило сообщение о том, что между жителем города и малознакомым мужчиной произошел конфликт со стрельбой в квартире хозяина. Последнего с диагнозом "проникающее ранение глаза" доставили в больницу.

В ходе проведения оперативно-следственных действий установлено, что уголовное преступление совершил ранее судимый житель города Энергодар 1992 года рождения. Работники криминальной полиции обнаружили подозреваемого, который пытался бежать в сторону промышленной зоны расположенной у энергодарского шоссе,

– говорится в сообщении.

На законное требование правоохранителей остановиться злоумышленник угрожал оружием и начал стрелять в сторону полицейских. Мужчина не реагировал на требования прекратить нарушение и после предупредительных выстрелов в гору продолжал стрелять в правоохранителей.

Один из сотрудников полиции обезвредил злоумышленника ранив его в шею. Мужчину доставили в больницу с диагнозом: травматическое непроникающее ранения шеи и алкогольное опьянение.

Сообщается, что потребности в госпитализации нарушителя не было. Во время задержания никто из посторонних лиц и сотрудников не пострадал.

Сейчас злоумышленник задержан. Оружие, из которого стрелял преступник, изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.