У Запоріжжі чоловік поранив знайомого та стріляв у поліцейських

Правоохоронці Енергодара затримали зловмисника, який поранив свого знайомого. Чоловік намагався втекти відкривши вогонь у бік працівників поліції.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

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Зазначається, що 26 жовтня до Енергодарського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що між жителем міста та малознайомим чоловіком стався конфлікт зі стріляниною у квартирі господаря. Останнього з діагнозом "проникаюче поранення ока" доправили до лікарні.

У ході проведення оперативно-слідчих дій встановлено, що кримінальне правопорушення скоїв раніше засуджений мешканець міста Енергодар 1992 року народження. Працівники кримінальної поліції виявили підозрюваного, який намагався втекти у бік промислової зони розташованої біля Енергодарського шосе,

– йдеться у повідомленні.

На законну вимогу правоохоронців зупинитися зловмисник погрожував зброєю та почав стріляти в бік поліцейських. Чоловік не реагував на вимоги припинити порушення та після попереджувальних пострілів у гору продовжував стріляти у правоохоронців.

Один з працівників поліції знешкодив зловмисника поранивши його у шию. Чоловіка доправили до лікарні з діагнозом: травматичне непроникаюче поранення шиї та алкогольне сп'яніння.

Повідомляється, що потреби у госпіталізації порушника не було. Під час затримання ніхто зі сторонніх осіб та співробітників не постраждав.

Наразі зловмисника затримано. Зброя, з якої стріляв правопорушник, вилучена та направлена на дослідження до експертно-криміналістичного центру.