В Запорожье облили краской памятную доску добровольцам

Неизвестные облили черной краской памятную доску на улице Добровольческих батальонов.

Об этом со ссылкой на ветерана войны в Донбассе, депутата городского совета Вячеслава Зайцева сообщает "Радио Свобода".

Знак установили в марте 2017 года. На нем перечислены имена 11 украинских добровольцев из Запорожья, погибших во время военных действий на Донбассе.

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Как добавил Зайцев, похожий инцидент случается уже во второй раз.

В пресс-службе полиции Запорожья сообщили, что к ним пока не поступали обращения по факту напряжения над памятной доской, проводится проверка информации относительно инцидента.