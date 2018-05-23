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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА

В Запоріжжі облили фарбою пам’ятну дошку добровольцям

82 Читать новость на русском
Вандали у Запоріжжі
Вандали у Запоріжжі / Фото з соціальних мереж

Невідомі облили чорною фарбою пам’ятну дошку на вулиці Добровольчих батальйонів.

Про це з посиланням на ветерана війни на Донбасі, депутата міської ради В’ячеслава Зайцева повідомляє "Радіо Свобода".

Знак встановили у березні 2017 року. На ньому перелічені імена 11 українських добровольців з Запоріжжя, які загинули під час воєнних дій на Донбасі.

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Як додав Зайцев, схожий інцидент трапляється вже вдруге.

У прес-службі поліції Запоріжжя повідомили, що до них поки не надходили звернення щодо факту напруги над пам’ятною дошкою, проводиться перевірка інформації щодо інциденту.

Теги: Новини України Новини Запоріжжя Добровольці
Джерело: 24 Канал
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