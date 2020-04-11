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      В Запорожье обрушился жилой дом: полиция открыла дело

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      В Запорожье провалился первый этаж жилого дома / ГСЧС в Запорожской области

      В Заводском районе Запорожья первый этаж трехэтажного жилого дома провалился в подвал. К счастью, никто не пострадал.

      Инцидент произошел 11 апреля в 12:40, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

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      Более 50 жителей дома вышли на улицу, 15 из них спасателям пришлось эвакуировать из очага обрушения. Аварийный дом окружили, на место происшествия приехали полиция, газовая служба и местные власти.

      Скорее всего, жителей дома временно поселят в модульный городок для переселенцев. Сами же жители в обвале дома обвиняют управляющую компанию и городские власти. По их словам, те год не реагировали на многочисленные жалобы жителей об аварийной ситуации в доме, связанной протеканием канализации в подвал.

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье о служебной халатности. Сейчас полицейские устанавливают круг лиц, которые могли допустить аварию в жилом доме.


      В Запорожье обрушился жилой дом / Фото ГСЧС в Запорожской области


      На месте работают спасатели / Фото ГСЧС в Запорожской области


      Обвал дома в Запорожье / Фото ГСЧС в Запорожской области​
       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Запорожья Полиция ГСЧС Новости Украины
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