В Запорожье обрушился жилой дом: полиция открыла дело
В Заводском районе Запорожья первый этаж трехэтажного жилого дома провалился в подвал. К счастью, никто не пострадал.
Инцидент произошел 11 апреля в 12:40, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.
Важно В центре Одессы обрушился дом, прохожие едва убежали: появилось видео
Более 50 жителей дома вышли на улицу, 15 из них спасателям пришлось эвакуировать из очага обрушения. Аварийный дом окружили, на место происшествия приехали полиция, газовая служба и местные власти.
Скорее всего, жителей дома временно поселят в модульный городок для переселенцев. Сами же жители в обвале дома обвиняют управляющую компанию и городские власти. По их словам, те год не реагировали на многочисленные жалобы жителей об аварийной ситуации в доме, связанной протеканием канализации в подвал.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о служебной халатности. Сейчас полицейские устанавливают круг лиц, которые могли допустить аварию в жилом доме.
В Запорожье обрушился жилой дом / Фото ГСЧС в Запорожской области
На месте работают спасатели / Фото ГСЧС в Запорожской области
Обвал дома в Запорожье / Фото ГСЧС в Запорожской области
Читайте также
-
Самый большой украинский самолет доставит из Китая в Польшу 400 тонн медсредствсегодня , 18:19
-
На Донбассе российские наемники устроили обстрел: ранены украинские защитникисегодня , 16:05
-
Коломойський проти Українисегодня , 14:00
-
Во Львове умер Андрей Дуда – капеллан, волонтер, священник древнейшей львовской церквисегодня , 15:00
-
Коронавирус на Николаевщине: собрание религиозной общины могло стать причиной вспышкисегодня , 17:02
-
Как освятить лозу и пасхальные корзины дома: советы УГКЦсегодня , 15:31