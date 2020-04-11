В Запорожье обрушился жилой дом: полиция открыла дело

В Заводском районе Запорожья первый этаж трехэтажного жилого дома провалился в подвал. К счастью, никто не пострадал.

Инцидент произошел 11 апреля в 12:40, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

Важно В центре Одессы обрушился дом, прохожие едва убежали: появилось видео

Более 50 жителей дома вышли на улицу, 15 из них спасателям пришлось эвакуировать из очага обрушения. Аварийный дом окружили, на место происшествия приехали полиция, газовая служба и местные власти.

Скорее всего, жителей дома временно поселят в модульный городок для переселенцев. Сами же жители в обвале дома обвиняют управляющую компанию и городские власти. По их словам, те год не реагировали на многочисленные жалобы жителей об аварийной ситуации в доме, связанной протеканием канализации в подвал.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о служебной халатности. Сейчас полицейские устанавливают круг лиц, которые могли допустить аварию в жилом доме.



В Запорожье обрушился жилой дом / Фото ГСЧС в Запорожской области



На месте работают спасатели / Фото ГСЧС в Запорожской области



Обвал дома в Запорожье / Фото ГСЧС в Запорожской области​

