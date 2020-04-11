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      У Запоріжжі обвалився житловий будинок: поліція відкрила справу

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      У Запоріжжі провалився перший поверх житлового будинку / ДСНС у Запорізькій області

      У Заводському районі Запоріжжя перший поверх триповерхового житлового будинку провалився у підвал. На щастя, ніхто не постраждав.

      Інцидент трапився 11 квітня о 12:40, повідомили у пресслужбі ДСНС у Запорізькій області.

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      Понад 50 мешканців будинку вийшли на вулицю, 15 з них рятувальникам довелося евакуювати з вогнища обвалення. Аварійний будинок оточили, на місці події приїхали поліція, газова служба та місцева влада.

      Швидше за все, мешканців будинку тимчасово поселять у модульне містечко для переселенців. Самі ж мешканці в обвалі будинку звинувачують керуючу компанію і міську владу. За їхніми словами, ті рік не реагували на численні скарги мешканців про аварійну ситуацію в будинку, пов'язаної протіканням каналізації в підвал.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Наразі поліцейські встановлюють коло осіб, які могли допустити аварію у житловому будинку


      У Запоріжжі обвалився житловий будинок / Фото ДСНС у Запорізькій області 


      На місці працюють рятувальники / Фото ДСНС у Запорізькій області


      Обвал будинку у Запоріжжі / Фото ДСНС у Запорізькій області
       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Поліція ДСНС
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