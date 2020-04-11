У Запоріжжі обвалився житловий будинок: поліція відкрила справу
У Заводському районі Запоріжжя перший поверх триповерхового житлового будинку провалився у підвал. На щастя, ніхто не постраждав.
Інцидент трапився 11 квітня о 12:40, повідомили у пресслужбі ДСНС у Запорізькій області.
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Понад 50 мешканців будинку вийшли на вулицю, 15 з них рятувальникам довелося евакуювати з вогнища обвалення. Аварійний будинок оточили, на місці події приїхали поліція, газова служба та місцева влада.
Швидше за все, мешканців будинку тимчасово поселять у модульне містечко для переселенців. Самі ж мешканці в обвалі будинку звинувачують керуючу компанію і міську владу. За їхніми словами, ті рік не реагували на численні скарги мешканців про аварійну ситуацію в будинку, пов'язаної протіканням каналізації в підвал.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Наразі поліцейські встановлюють коло осіб, які могли допустити аварію у житловому будинку
У Запоріжжі обвалився житловий будинок / Фото ДСНС у Запорізькій області
На місці працюють рятувальники / Фото ДСНС у Запорізькій області
Обвал будинку у Запоріжжі / Фото ДСНС у Запорізькій області
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