В Запорожье почистили пляжи: фото находок

В Украину приходит тепло, поэтому спасатели взялись проверять и свою готовность к работе, и пригодность пляжей для отдыхающих.

Со снаряжением водолазы погружались в море, чтобы вытащить все опасные предметы, что притаились на дне.

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Из самого страшного, что нашли на дне, – огромная железная конструкция.



Большая железная находка

Такая железяка грозит неосторожному ныряльщику не только увечьем, но и гибелью. После окончания прошлого сезона из-за мощных штормов море подогнало к берегу немало таких подводных ловушек. И поэтому их доставали из воды спасатели.

В основном из моря доставали остатки железобетонных, металлических конструкций и бытовой мусор. После очистки владельцу базы выдаются соответствующие документы,

– отметил начальник спасательного отделения ГСЧС в Запорожской области Дмитрий Свириденко.

Водолазы уже успели очистить почти половину пляжей: это почти 20 тысяч квадратных метров дна. Также спасатели проверяют и пожароопасные объекты, чтобы потом не случилось беды.

Иногда подводные находки бывают настолько огромными, что вручную их не вытащить. Тогда приходится применять технику.



Очистка с помощью специальной техники

Первых массовых отдыхающих в Кирилловке ждут с июня. А до того еще есть время сделать морское дно безопаснее для людей.