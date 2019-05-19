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      У Запоріжжі почистили пляжі: фото знахідок

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      В Україну приходить тепло, тому рятувальники узялися перевіряти і свою готовність до роботи й придатність пляжів до відпочивальників.

      Зі спорядженням водолази занурювалися у море, аби витягнути усі небезпечні предмети, що причаїлися на дні.

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      Із найстрашнішого, що знайшли на дні, – величезна залізна конструкція.

      очистка пляжів
      Велика залізна знахідка

      Така залізяка загрожує необережному пірнальнику не тільки каліцтвом, але й загибеллю. Після закінчення минулого сезону через потужні шторми море підігнало до берега чимало таких підводних пасток. І тому їх діставали із води рятувальники.

      В основному з моря діставали залишки залізобетонних, металевих конструкцій та побутове сміття. Після очистки власнику бази видаються відповідні документи,
      – зазначив начальник рятувального відділення ДСНС у Запорізькій області Дмитро Свириденко.

      Водолази вже встигли очистити майже половину пляжів: це майже 20 тисяч квадратних метрів дна. Також рятувальники перевіряють і пожежонебезпечні об`єкти, аби потім не сталося біди.

      Інколи підводні знахідки бувають настільки величезними, що вручну їх не витягнути. Тоді доводиться застосовувати техніку.

      очистка пляжів
      Очистка за допомогою спеціальної техніки

      Перших масових відпочивальників у Кирилівці чекають з червня. А до того ще є час зробити морське дно безпечнішим для людей.

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      Теги: Новини України Новини Запоріжжя ДСНС
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