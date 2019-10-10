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      В Запорожье попрощались с пилотом Ан-12, разбившимся под Львовом

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      В Запорожье попрощались с пилотом Ан-12
      В Запорожье попрощались с пилотом Ан-12 / ukrinform.ua

      Почти неделю назад под Львовом разбился грузовой самолет Ан-12. На его борту находились восемь человек, пятеро из них погибли, остальные – в больнице. 10 октября попрощались с пилотом Игорем Маевским.

      Близкие пилота рассказали, что мужчина с детства бредил небом, даже сознательно провалил экзамены в машиностроительный институт, куда его отправляли родители. В конце концов, все-таки закончил летное училище.

      Читайте также: Авария самолета Ан-12 под Львовом: полиция назвала основные версии авиакатастрофы

      Игорю Маевскому было 63 года, у него не было жены и детей. Коллеги называют его первоклассным пилотом, искусным летчиком, строгим и ответственным.

      Для него небо – это второй дом. Он очень любил, говорил только о небе. Когда мы собирались вместе, он рассказывал и мыслями уже был в следующем полете,
      – сказала соседка Наталья.


      В Запорожье попрощались с пилотом Ан-12

      Что известно об авиакатастрофе под Львовом?
      4 октября между Львовом и Сокольники совершил аварийную посадку грузовой самолет Ан-12. Он летел из испанского Виго в турецкий Стамбул и планировал во Львове дозаправку. Сразу же перед запланированной посадкой самолет исчез с радаров и совершил аварийную посадку.

      В настоящее время полиция отрабатывает основные 4 версии причин авиакатастрофы:

      • ошибка пилота;
      • ошибка командно-диспетчерского пункта;
      • техническая неисправность самолета;
      • неблагоприятные метеоусловия.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Новости Запорожья авиация
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