В Запорожье попрощались с пилотом Ан-12, разбившимся под Львовом

Почти неделю назад под Львовом разбился грузовой самолет Ан-12. На его борту находились восемь человек, пятеро из них погибли, остальные – в больнице. 10 октября попрощались с пилотом Игорем Маевским.

Близкие пилота рассказали, что мужчина с детства бредил небом, даже сознательно провалил экзамены в машиностроительный институт, куда его отправляли родители. В конце концов, все-таки закончил летное училище.

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Игорю Маевскому было 63 года, у него не было жены и детей. Коллеги называют его первоклассным пилотом, искусным летчиком, строгим и ответственным.

Для него небо – это второй дом. Он очень любил, говорил только о небе. Когда мы собирались вместе, он рассказывал и мыслями уже был в следующем полете,

– сказала соседка Наталья.



В Запорожье попрощались с пилотом Ан-12

Что известно об авиакатастрофе под Львовом?

4 октября между Львовом и Сокольники совершил аварийную посадку грузовой самолет Ан-12. Он летел из испанского Виго в турецкий Стамбул и планировал во Львове дозаправку. Сразу же перед запланированной посадкой самолет исчез с радаров и совершил аварийную посадку.



В настоящее время полиция отрабатывает основные 4 версии причин авиакатастрофы:



• ошибка пилота;

• ошибка командно-диспетчерского пункта;

• техническая неисправность самолета;

• неблагоприятные метеоусловия.