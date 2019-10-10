У Запоріжжі попрощалися з пілотом Ан12, що розбився під Львовом

Майже тиждень тому під Львовом розбився вантажний літак Ан12. На його борту були вісім людей, п'ятеро з них загинули, інші – у лікарні. 10 жовтня попрощалися з пілотом Ігорем Маєвським.

Близькі пілота розповіли, що чоловік з дитинства марив небом, навіть свідомо провалив іспити до машинобудівного інституту, куди його відправляли батьки. Зрештою, таки закінчив льотне училище.

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Ігорю Маєвському було 63 роки, він не мав дружини та дітей. Колеги називають його першокласним пілотом, справним льотчиком, суворим і відповідальним.

Для нього небо – це другий дім. Він дуже любив, говорив лише про небо. Коли ми збиралися разом, він розповідав і думками вже був у наступному польоті,

– сказала сусідка Наталія.



У Запоріжжі попрощалися з пілотом Ан12

Що відомо про авіакатастрофу під Львовом?4 жовтня між Львовом та Сокільниками здійснив аварійну посадку вантажний літак Ан12. Він летів з іспанського Віго до турецького Стамбула та планував у Львові дозаправку. Одразу ж перед запланованою посадкою літак зник з радарів та здійснив аварійну посадку.



Наразі поліція відпрацьовує основні 4 версії причин авіакатастрофи:

• помилка пілота;

• помилка командно-диспетчерського пункту;

• технічна несправність літака;

• несприятливі метеоумови.