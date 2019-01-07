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      В Запорожье реабилитационный центр для животных принял животных, брошенных цирком

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      Символы 2019 года, две свинки – только вот черной вьетнамской породы – поселились накануне праздников в реабилитационном центре для животных в Запорожье. Животные уже успели освоиться на новом месте, а их новые хозяева верят, что новые гости принесут счастье в новом году.

      Тигры, львы и медведи – главные хозяева этого реабилитационного центра, и недавно здесь поселились еще и мелкие животные. Забрать их предложил передвижной цирк, который прекратил свою работу. Александр Пылышенко, владелец центра, пояснил: "Так случилось, что люди, которые работали с этими животными, поехали на гастроли, а животные остались. И никому не были нужны. Поэтому мы решили помочь".

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      Так в центре и появились двое дикобразов, обезьяна-капуцин Чика, которая очень любит бананы, и южноамериканская носуха – дальняя родственница енотов. А еще – две черные свинки, символы 2019 года. В новом доме свинки быстро отошли от стресса и демонстрируют отличный аппетит.

      Пилишенко
      Александр Пылышенко, владелец реабилитационного центра

      В реабилитационном центре объяснили смысл известной пословицы "свинья грязь везде найдет". Оказывается, животное делает так недаром – это своеобразная профилактика заболеваний.

      Свиньи просто так никогда не испачкаются. Они, обычно, таким образом выполняют санитарную обработку своей кожи. То есть, все, что свинья на себя наносит, мешает разнообразным паразитам ее кусать,
      – рассказал Пилишенко.

      А еще свинки очень общительны и живо реагируют на все происходящее вокруг. Работники центра надеются, что этот символ года принесет центру только достаток. Сами же обещают обеспечить животным наилучший уход.

      Напомним, Александр Пылышенко также известен необычным поступком 2011 года: он 35 дней жил в клетке с львицей, чтобы привлечь в зоопарк больше посетителей, а также чтобы помочь двум львятам появиться на свет без осложнений.

      Теги: Мир животных Новости Украины Новости Запорожья
      Источник: 24 канал
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