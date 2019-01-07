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      У Запоріжжі реабілітаційний центр для тварин прийняв тварин, покинутих цирком

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      Символи 2019 року, дві свинки – тільки-от чорної в'єтнамської породи – оселилися напередодні свят у реабілітаційному центрі для тварин на Запоріжжі. Тварини вже встигли освоїтись на новому місці, а їхні нові господарі вірять, що нові гості принесуть щастя у новому році.

      Тигри, леви та ведмеді – головні господарі цього реабілітаційного центру, та нещодавно тут поселилися ще й дрібні тварини. Забрати їх запропонував пересувний цирк, який припинив свою роботу. Олександр Пилишенко, власник центру, пояснив: "Так трапилося, що люди, які працювали з цими тваринами, поїхали на гастролі, а тварини – залишилися. І нікому не були потрібні. Тож ми вирішили допомогти". 

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      Так у центрі і з'явилися двійко дикобразів, мавпа-капуцин Чіка, яка дуже полюбляє банани, та південноамериканська носуха – дальня родичка єнотів. А ще – дві чорні свинки, символи 2019 року. У новому помешканні свинки швидко відійшли від стресу і демонструють прекрасний апетит. 

      Пилишенко
      Олександр Пилишенко, власник реабілітаційного центру

      У реабілітаційному центрі пояснили зміст відомого прислів'я "свиня бруд скрізь знайде". Виявляється, тварина робить так недарма – це своєрідна профілактика захворювань.

      Свині просто так ніколи не забрудняться. Вони, зазвичай, таким чином виконують санітарну обробку своєї шкіри. Тобто, усе, що свиня на себе наносить, заважає різноманітним паразитам її кусати,
      – розповів Пилишенко.

      А ще свинки дуже товариські і жваво реагують на все, що відбувається довкола. Працівники центру сподіваються, що цей символ року принесе центру тільки достаток. Самі ж обіцяють забезпечити тваринкам якнайкращий догляд.

      Нагадаємо, Олександр Пилишенко також відомий незвичайним вчинком 2011 року: він 35 днів жив у клітці з левицею, щоб залучити до зоопарку більше відвідувачів, а також щоб допомогти двом левенятам з'явитися на світ без ускладнень.

      Теги: Світ тварин Новини України Новини Запоріжжя
      Джерело: 24 канал
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