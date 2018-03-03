В Запорожье серьезно избили бойца АТО: видео

2 марта в Запорожье на остановке общественного транспорта произошла драка, в результате которой серьезно пострадал боец АТО.

Об этом сообщает местное издание "Zабор".

Мужчину избивали несколько человек, а за него пытались вступиться женщины-прохожие.

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Конфликт произошел тогда, когда люди ждали маршрутку №58. По словам очевидцев, один из мужчин встал на начало очереди. Он сказал, что имеет на это право, как и на бесплатный проезд, потому что является участником АТО.

Конфликт перерос в потасовку. В результате которой упала 10-летняя девочка. Одна из женщин в очереди решила, что это случилось по вине бойца АТО, поэтому начала его бить. Он ударил ее в ответ. На мужчину сразу набросились несколько человек, которые начали его избивать. Он упал на снег и его начали бить ногами.

При этом в пресс-службе патрульной полиции сообщили, что у них нет данных об этом событии. Также пока нет информации о том, обращался ли пострадавший в медучреждение для оказания помощи.

В Запорожье избили бойца АТО​