У Запоріжжі серйозно побили бійця АТО: відео

2 березня у Запоріжжі на зупинці громадського транспорту сталася бійка, внаслідок якої серйозно постраждав боєць АТО.

Про це повідомляє місцеве видання "Zабор".

Чоловіка били кілька чоловіків, а за нього намагалися заступитися жінки-перехожі.

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Конфлікт стався тоді, коли люди чекали на маршрутку №58. За словами очевидців, один з чоловіків встав на початок черги. Він сказав, що має на це право, як і на безкоштовний проїзд, бо є учасником АТО.

Конфлікт переріс у штовханину. Внаслідок якої впала 10-річна дівчинка. Одна з жінок у черзі вирішила, що це трапилось з вини бійця АТО, тож почала його бити. Він вдарив її у відповідь. На чоловіка одразу накинулися кілька людей, які почали його бити. Він впав на сніг і його почали бити ногами.

При цьому у прес-службі патрульної поліції повідомили, що у них немає даних про цю подію. Також поки немає інформації про те, чи звертався потерпілий в медзаклад для надання допомоги.

У Запоріжжі побили бійця АТО