10:26
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      В Запорожье студенты протестовали, потому что хотят учиться на русском языке

      1059 Читати новину українською
      Протесты
      Протесты

      В Запорожском национальном университете несколько студентов пришли с импровизированным гробом на праздник Дня знаний, который в вузе отмечают 30 августа.

      Они взяли с собой колонку, на которой включили похоронную музыку, сообщает местное издание "Zабор".

      Читайте также: Скандалы новой Рады: депутату от "Опплатформы" отключили микрофон из-за русского языка

      Они требовали, чтобы в университете преподавали на русском языке, заявляя, что, якобы, нарушаются их конституционные права. По информации СМИ, это были студенты факультета журналистики.

      На место сразу вызвали охранников и полицию. Охрана убедила молодых людей выключить музыку.

      К митингующим подошли преподаватели и декан, которые пытались их забрать с площади. Им объясняют, что в университете могут преподавать только на украинском и это постановление принимается на уровне Киева и в отдельном ВУЗе это постановление нарушить не могут,
      – сообщает местное издание.

      студенти російська мова
      Протест студентов

      протест студентів
      Протест студентов

      Что означает закон о языке?Закон о языке говорит о том, что именно украинский язык является государственным. Это напоминание, что общаться в государстве на ее государственном языке – не ущемление, а нормально. Лицам, относящимся к коренным народам, нацменьшинствам, иностранцам и лицам без гражданства создают надлежащие условия для изучения государственного языка. Государство гарантирует всем гражданам, которые принадлежат к нацменьшинствам и коренным народам, право на обучение языком нацменьшинства или соответствующего коренного народа наряду с украинским.

      закон про мову мовне питання українська мова
      Что предусматривает закон о языке / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Гороскоп на 2 сентября для всех знаков зодиака
      сегодня
      649
      Теги: Новости Украины языковый вопрос Новости Запорожья Украинский язык Студенты
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 30 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      сегодня , 10:01 Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      Блог Соцмережі 151
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 243
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      24020
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 580
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2768
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук