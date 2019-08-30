В Запорожье студенты протестовали, потому что хотят учиться на русском языке

В Запорожском национальном университете несколько студентов пришли с импровизированным гробом на праздник Дня знаний, который в вузе отмечают 30 августа.

Они взяли с собой колонку, на которой включили похоронную музыку, сообщает местное издание "Zабор".

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Они требовали, чтобы в университете преподавали на русском языке, заявляя, что, якобы, нарушаются их конституционные права. По информации СМИ, это были студенты факультета журналистики.

На место сразу вызвали охранников и полицию. Охрана убедила молодых людей выключить музыку.

К митингующим подошли преподаватели и декан, которые пытались их забрать с площади. Им объясняют, что в университете могут преподавать только на украинском и это постановление принимается на уровне Киева и в отдельном ВУЗе это постановление нарушить не могут,

– сообщает местное издание.



Протест студентов



Протест студентов

Что означает закон о языке?Закон о языке говорит о том, что именно украинский язык является государственным. Это напоминание, что общаться в государстве на ее государственном языке – не ущемление, а нормально. Лицам, относящимся к коренным народам, нацменьшинствам, иностранцам и лицам без гражданства создают надлежащие условия для изучения государственного языка. Государство гарантирует всем гражданам, которые принадлежат к нацменьшинствам и коренным народам, право на обучение языком нацменьшинства или соответствующего коренного народа наряду с украинским.



Что предусматривает закон о языке / Инфографика 24 канала