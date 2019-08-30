У Запоріжжі студенти протестували, бо хочуть навчатися російською мовою

У Запорізькому національному університеті кілька студентів прийшли з імпровізованою труною на свято Дня знань, який у вузі відзначають 30 серпня.

Вони взяли з собою колонку, на якій включили похоронну музику, повідомляє місцеве видання "Zабор". Вони вимагали, щоб в університеті викладали російською мовою, заявляючи, що, начебто, порушуються їхні конституційні права.

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За інформацією ЗМІ, це були студенти факультету журналістики.

На місце одразу викликали охоронців і поліцію. Охорона переконала молодих людей музику вимкнути.

До мітингувальників підійшли викладачі і декан, які намагалися їх забрати з площі. Їм пояснюють, що в університеті можуть викладати тільки українською і ця постанова приймається на рівні Києва і в окремому ВНЗ цю постанова порушити не можуть,

– повідомляє місцеве видання.



Протест студентів



Протест студентів

Що означає закон про мову?Закон про мову говорить про те, що саме українська мова є державною. Це нагадування, що спілкуватись у державі її державною мовою – не утиск, а нормально. Особам, які належать до корінних народів, нацменшин, іноземцям та особам без громадянства створюють належні умови для вивчення державної мови. Держава гарантує всім громадянам, які належать до нацменшин та корінних народів, право на навчання мовою нацменшини чи відповідного корінного народу поряд з українською.



Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу