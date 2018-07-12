В Запорожье у мужчины украли автомобиль вместе с гаражом

В Запорожье у мужчины угнали автомобиль "Волга" вместе с гаражом. Злоумышленники полностью разобрали гараж, а машина исчезла.

Об этом информирует zi.dn.ua.

Читайте также: В Киеве иностранцы похитили сейф с немалой суммой денег внутри

По словам ограбленного, автомобиль он получил несколько лет назад в наследство от тестя. Отмечается, что машина была не на ходу, поэтому мужчина поставил ее в гараж в кооперативе.



Туда он долгое время не наведывался, однако, когда приехал – был неприятно поражен: его автомобиль угнали вместе с гаражом.



Наибольшей загадкой для ограбленного остается вопрос, как ворам удалось провернуть дело и украсть гараж.