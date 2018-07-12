В Запорожье у мужчины украли автомобиль вместе с гаражом
В Запорожье у мужчины угнали автомобиль "Волга" вместе с гаражом. Злоумышленники полностью разобрали гараж, а машина исчезла.
Об этом информирует zi.dn.ua.
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По словам ограбленного, автомобиль он получил несколько лет назад в наследство от тестя. Отмечается, что машина была не на ходу, поэтому мужчина поставил ее в гараж в кооперативе.
Туда он долгое время не наведывался, однако, когда приехал – был неприятно поражен: его автомобиль угнали вместе с гаражом.
Наибольшей загадкой для ограбленного остается вопрос, как ворам удалось провернуть дело и украсть гараж.
Источник: 24 Канал
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