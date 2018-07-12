У Запоріжжі в чоловіка вкрали автомобіль разом із гаражем
У Запоріжжі в чоловіка викрали автомобіль "Волга" разом із гаражем. Зловмисники повністю розібрали гараж, а машина зникла.
Про це інформує zi.dn.ua.
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За словами пограбованого, автомобіль він отримав декілька років тому в спадок від тестя. Зазначається, що машина була не на ходу, тому чоловік поставив її у гараж у кооперативі.
Туди він довгий час не навідувався, проте, коли завітав, – був неприємно вражений: його автомобіль викрали разом із гаражем.
Найбільшою загадкою для пограбованого залишається питання, як крадіям вдалося провернути справу та поцупити гараж.
Джерело: 24 Канал
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