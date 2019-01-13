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      В Запорожье волонтеры помогают диким птицам пережить зиму: фото и видео

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      Зима в Украине снежная и морозная. В Запорожье от мощных снегопадов страдают дикие птицы. Зоозащитники даже призывали горожан спасать пернатых обитателей заповедного острова Хортица, потому птицы оказались на грани голодной смерти – не могут самостоятельно найти пищу под толстым слоем снега.

      Люди собрались через соцсети и коллективно пришли к птицам с гостинцами.

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      С сумками зерна, крупы и семян волонтеры шли к птицам заснеженными дорогами.

      У Запоріжжі волонтери рятують птахів від голодної смерті

      В Запорожье волонтеры спасают птиц от голодной смерти

      Говорят – непогода не останавливает, ведь мнение, что кому-то пригодился – греет.

      Вечером я увидела в соцсети Instagram, что Олеся собирает людей, чтобы кормить птиц. Я рассказала дочери, она согласилась, а я утром сбегала на рынок и все купила, что нужно птицам,
      – сказала волонтер Мария.

      Перед закупкой – четкий инструктаж. Под запретом – хлеб, он содержит дрожжи, опасные для пернатых. Сало только несоленое, семечки – сырые, пшено – только вареное, а остальные крупы – практически без ограничений. И что важно – готовность ходить минимум полдня.

      Волонтери допомагають диким птахамВолонтеры помогают диким птицам

      Птицы, лесные птицы, должны питаться лесными ингредиентами. Мы их подкармливаем только во время сильного мороза и снега. Мы ходим, кормим сами, где-то 2-3 человека могут охватить территорию в 10 или 12 километров,
      – добавила зоозащитница Олеся Кулик.

      За зимний период волонтеры настроены собраться так еще не раз. Ведь на острове Хортица дома себе устроили сотни диких птиц, и всем им нужна помощь пережить холодную и снежную зиму.

      Теги: Новости Украины Волонтеры Мир животных Новости Запорожья
      Источник: 24 канал
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