У Запоріжжі волонтери допомагають диким птахам пережити зиму: фото та відео

Зима в Україні також сніжна і морозна. У Запоріжжі від потужних снігопадів потерпають дикі птахи. Зоозахисники навіть закликали городян рятувати пернатих мешканців заповідного острова Хортиця, бо птахи опинилися на межі голодної смерті – не можуть самостійно знайти їжу під товстим шаром снігу.

Люди зібрались через соцмережі й колективно прийшли до птахів з гостинцями.

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З торбинками зерна, крупи та насіння волонтери йшли до птахів засніженими шляхами.

У Запоріжжі волонтери рятують птахів від голодної смерті

Кажуть – негода не зупиняє, адже думка, що комусь став у пригоді – гріє.

Ввечері я побачила в соцмережі Instagram, що Олеся збирає людей, щоб годувати птахів. Я розповіла доньці, вона погодилася, а я зранку збігала на ринок і все купила, що потрібно тваринам,

– сказала волонтерка Марія.

Перед закупівлею – чіткий інструктаж. Під забороною – хліб, він містить дріжджі, небезпечні для пернатих. Сало тільки несолоне, соняшникове насіння – сире, пшоно – тільки варене, а решта круп – практично без обмежень. І що важливо – готовність ходити щонайменше півдня.



Волонтери допомагають диким птахам

Птахи, лісові птахи, повинні харчуватися лісовими інгредієнтами. Ми їх підгодовуємо тільки під час сильного морозу і снігу. Ми ходимо, годуємо самі, десь 2-3 людини можуть охопити територію в 10 чи 12 кілометрів,

– додала зоозахисниця Олеся Кулик.

За зимовий період волонтери налаштовані зібратись так ще не раз. Адже на острові Хортиця домівки собі облаштували сотні диких птахів, і всім їм потрібна допомога пережити холодну і сніжну зиму.